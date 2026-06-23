Traspié para Grau: diputados rechazan cuestión previa y discutirán fondo de acusación constitucional

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau superó este martes su primer examen en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que la Sala rechazara la cuestión previa presentada por su defensa para impedir que el libelo avanzara a la discusión de fondo.

La solicitud había sido formulada por el abogado Patricio Zapata al inicio de la sesión, argumentando que la acusación no cumplía con los requisitos mínimos para continuar su tramitación.

Sin embargo, la Cámara rechazó la presentación por 81 votos en contra, 61 a favor y dos abstenciones, despejando el camino para que los diputados analicen y voten el contenido de la acusación durante la misma jornada.

La votación dejó alineada a la oposición en respaldo de la cuestión previa, mientras que el oficialismo y el Partido de la Gente se inclinaron por permitir que el proceso continuara. También llamó la atención la posición de Renovación Nacional, que pese a otorgar libertad de acción respecto del fondo de la acusación, respaldó mayoritariamente el rechazo a la solicitud de la defensa. La única excepción fue el diputado Jorge Guzmán, quien optó por abstenerse.

Durante su intervención, Zapata insistió en que la acusación presentaba falencias de fondo que impedían seguir adelante con su discusión. “La acusación tiene problemas serios, tan serios que corresponde que esta Cámara declare que no es un instrumento idóneo para continuar. Le falta a la acusación el mínimo suficiente para que esto continúe”, sostuvo.

El abogado centró buena parte de su defensa en el informe publicado recientemente por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que revisó las proyecciones fiscales elaboradas al término del gobierno anterior.

A juicio de Zapata, uno de los pilares centrales del libelo quedó debilitado tras ese pronunciamiento. “El supuesto hecho que levantaron como motivo principal para acusar se ha desvanecido”, afirmó.

Según recordó, el CFA concluyó que “no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025”, una observación que la defensa considera clave para desacreditar la acusación.

Pese a esos argumentos, la mayoría de los diputados optó por permitir que la discusión continúe.

Tras la votación de la cuestión previa, se propuso suspender la sesión por una hora para almorzar, iniciativa que no prosperó, por lo que la Sala continuó inmediatamente con las exposiciones sobre el fondo del libelo.

Posteriormente intervinieron los integrantes de la comisión revisora, instancia que el lunes recomendó rechazar la acusación constitucional por tres votos contra uno y una abstención.

La presidenta de la comisión, la diputada Marcela Hernando (PR), defendió las conclusiones del informe y cuestionó la argumentación presentada por los impulsores de la acusación.

“Los acusadores realizaron formulaciones genéricas y abstractas sobre supuestos, pero fueron incapaces de identificar qué acción específica del exministro Grau infringió qué norma determinada”, sostuvo.

Con la cuestión previa descartada, la Cámara entró de lleno al debate político y jurídico sobre la responsabilidad del exministro, cuyo futuro quedará definido en la votación de fondo que se realizará durante esta misma jornada.