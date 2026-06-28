Presidente pierde la compostura tras discutir con un niño y su madre

El Presidente enfrentó a una mujer durante una actividad en La Araucanía, luego de que un niño rechazara saludarlo. Tras el intercambio, la mujer presuntamente involucrada fue detenida por órdenes vigentes por estafa.

Incidente en Villarrica: El presidente José Antonio Kast protagonizó un tenso intercambio con una mujer durante una actividad oficial en Villarrica , luego de que un niño se negara a estrecharle la mano cuando el Mandatario saludaba a los asistentes.

El presidente protagonizó un tenso intercambio con una mujer durante una actividad oficial en , luego de que un niño se negara a estrecharle la mano cuando el Mandatario saludaba a los asistentes. Diálogo con el menor: Tras el saludo rechazado, Kast se dirigió al niño señalándole: “Lo cortés no quita lo valiente” y luego, en medio del intercambio con la mujer, volvió a hablarle diciéndole: “Así como me está mirando, con esos ojos de niño, yo le digo que crezca en libertad” .

Tras el saludo rechazado, Kast se dirigió al niño señalándole: y luego, en medio del intercambio con la mujer, volvió a hablarle diciéndole: . Cruce con la madre: La mujer criticó la gestión del Presidente, afirmando que “tiene a todos los chilenos mal”, mientras Kast respondió defendiendo que su Gobierno estaba “recuperando el orden y la libertad”. La discusión escaló con gritos e insultos, incluyendo que la mujer lo trató de “demagogo” y “nazi”.

La mujer criticó la gestión del Presidente, afirmando que “tiene a todos los chilenos mal”, mientras Kast respondió defendiendo que su Gobierno estaba “recuperando el orden y la libertad”. La discusión escaló con gritos e insultos, incluyendo que la mujer lo trató de “demagogo” y “nazi”. Frase que marcó la polémica: Antes de retirarse, Kast volvió a dirigirse al menor y expresó: “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted” , lo que provocó nuevos reproches de los presentes.

Antes de retirarse, Kast volvió a dirigirse al menor y expresó: , lo que provocó nuevos reproches de los presentes. Intervención de otros asistentes: Un hombre que presenciaba la escena cuestionó al Mandatario por dirigirse al niño en lugar de responder a la mujer, mientras otras personas continuaron increpándolo durante su ingreso al recinto.

Un hombre que presenciaba la escena cuestionó al Mandatario por dirigirse al niño en lugar de responder a la mujer, mientras otras personas continuaron increpándolo durante su ingreso al recinto. Control de identidad y detención: Tras el incidente, Carabineros realizó un control de identidad a la mujer, constatando que mantenía dos órdenes de detención vigentes por estafa, una de ellas emanada del Juzgado de Garantía de Iquique, por lo que fue detenida y trasladada a la Séptima Comisaría de Villarrica. Lee el artículo completo en el siguiente link Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.