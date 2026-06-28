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Presidente pierde la compostura tras discutir con un niño y su madre
El Presidente enfrentó a una mujer durante una actividad en La Araucanía, luego de que un niño rechazara saludarlo. Tras el intercambio, la mujer presuntamente involucrada fue detenida por órdenes vigentes por estafa.
- Incidente en Villarrica: El presidente José Antonio Kast protagonizó un tenso intercambio con una mujer durante una actividad oficial en Villarrica, luego de que un niño se negara a estrecharle la mano cuando el Mandatario saludaba a los asistentes.
- Diálogo con el menor: Tras el saludo rechazado, Kast se dirigió al niño señalándole: “Lo cortés no quita lo valiente” y luego, en medio del intercambio con la mujer, volvió a hablarle diciéndole: “Así como me está mirando, con esos ojos de niño, yo le digo que crezca en libertad”.
- Cruce con la madre: La mujer criticó la gestión del Presidente, afirmando que “tiene a todos los chilenos mal”, mientras Kast respondió defendiendo que su Gobierno estaba “recuperando el orden y la libertad”. La discusión escaló con gritos e insultos, incluyendo que la mujer lo trató de “demagogo” y “nazi”.
- Frase que marcó la polémica: Antes de retirarse, Kast volvió a dirigirse al menor y expresó: “Lo siento por usted, joven. Ánimo, fuerza y fe; nunca se deje intimidar, y que su mamá no lo use a usted”, lo que provocó nuevos reproches de los presentes.
- Intervención de otros asistentes: Un hombre que presenciaba la escena cuestionó al Mandatario por dirigirse al niño en lugar de responder a la mujer, mientras otras personas continuaron increpándolo durante su ingreso al recinto.
- Control de identidad y detención: Tras el incidente, Carabineros realizó un control de identidad a la mujer, constatando que mantenía dos órdenes de detención vigentes por estafa, una de ellas emanada del Juzgado de Garantía de Iquique, por lo que fue detenida y trasladada a la Séptima Comisaría de Villarrica.
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