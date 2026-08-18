Aluviones amenazan Iquique: evacúan siete sectores y activan tres alertas SAE

Las intensas precipitaciones que afectan a la Región de Tarapacá obligaron este martes a ordenar evacuaciones preventivas en distintos puntos de Iquique ante el peligro de aluviones, mientras se registraron activaciones de quebradas y deslizamientos en la zona. Senapred utilizó en tres oportunidades el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para reforzar las instrucciones a la población.

El aviso más reciente correspondió a Zofri, Barrio Industrial y Marinero Desconocido. Previamente, el organismo había solicitado evacuar el Complejo Aduanero El Loa y Chanavaya, además de las caletas San Marcos y Río Seco. En todos los casos, la instrucción fue abandonar las áreas expuestas, trasladarse a lugares seguros y atender las indicaciones de los equipos desplegados en terreno.

La situación generó especial preocupación en las inmediaciones de la Zona Franca de Iquique (Zofri). Registros difundidos durante la jornada mostraron un deslizamiento en un sector destinado al almacenamiento de automóviles, con vehículos que cayeron producto del desplazamiento del terreno.

¡ATENCIÓN!

Por peligro de aluvión se solicita EVACUAR sectores ZOFRI Barrio Industrial y Marinero Desconocido en la comuna de #Iquique, Región de Tarapacá.

Para reforzar los procesos de evacuación #SENAPRED activó Mensajería #SAE.

Mantén la calma y sigue las… pic.twitter.com/DqDece9Doz — SENAPRED (@Senapred) August 18, 2026



El escenario coincide con una actualización técnica de Sernageomin, que situó como alta la posibilidad de aluviones, deslizamientos y caídas de rocas en el litoral y la precordillera de Tarapacá; moderada en la cordillera de la Costa y la pampa, y baja en la cordillera.

En paralelo, Senapred mantiene una Alerta Temprana Preventiva para Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte por el evento meteorológico, vigente desde el 8 de agosto y mientras persistan las condiciones que motivaron su declaración.