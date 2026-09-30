Ultima declaración de Hermosilla: una bomba de racimo sobre Chadwick y Hermosilla

En su momento más complejo se encuentra la continuidad de Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, luego de la filtración de la última declaración de Luis Hermosilla ante la Fiscalía de Valparaíso, en la cual este lo nombró directamente como parte de una serie de maniobras destinadas a intervenir en nombramientos judiciales, lo que se suma a los polémicos chats ya conocidos entre ambos. Al mismo tiempo, el testimonio de Hermosilla puso en severos aprietos a Andrés Chadwick, dada la sombra de mal uso de gastos reservados que quedó flotando, luego de que revelara que este financiaba defensas jurídicas con dineros entregados en efectivo.

En el caso de Zaliasnik, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, fue consultado por los nuevos antecedentes y por los llamados de parlamentarios de oposición para que Zaliasnik abandone la representación diplomática, debido no solo a ello, sino también a sus polémicos dichos sobre la comunidad palestina, en los cuales cuestionó el tamaño de esta.

Ante ello, Alvarado optó por no emitir un juicio sobre la continuidad del embajador y remitió los antecedentes al ámbito judicial: “las situaciones que afectan a personas en el ámbito de los tribunales están radicadas en esa instancia y yo por ahora no voy a emitir juicios sobre el particular y espero que los tribunales sean los que vayan resolviendo las investigaciones correspondientes”, señaló.

La respuesta tampoco cerró la puerta a que La Moneda adopte alguna determinación. Consultado específicamente sobre la posibilidad de llamar a consulta al embajador, Alvarado sostuvo que las autoridades deben analizar permanentemente las situaciones que puedan afectar a quienes representan al país en el extranjero: “Siempre quienes tenemos la responsabilidad de autoridad tenemos que ir ponderando las situaciones que van sucediendo o que se van presentando respecto a representaciones o a representantes que tiene el gobierno de Chile y es una evaluación de carácter permanente”, afirmó.

El biministro recordó además que, como ha planteado el canciller, “cuando se equivocan manifiestamente se les llama al orden, se les llama la atención se hacen las reprimendas que corresponden”.

Sin embargo, inmediatamente marcó una diferencia respecto de Zaliasnik: “En este caso son situaciones que están en el ámbito de investigación penal que corresponde a esa instancia”.

Los amigos que quedan en el camino

El nuevo flanco se abrió después de conocerse parte de la declaración que Hermosilla prestó el 27 de agosto ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco de la causa que investiga eventuales delitos de corrupción vinculados a nombramientos judiciales y en el cual, por primera vez, Hermosilla se desmarcó de otros dos abogados con los cuales trabajó estrechamente durante años: Zaliasnik y Samuel Donoso. Asimismo, también abrió la puerta, por primera vez, respecto de su excompañero de universidad y oficina, Andrés Chadwick, quien hasta el momento no ha sido formalizado en ninguna de las causas derivadas del caso Audio.

En su testimonio, recogido por Reportea, Hermosilla declaró ante las fiscales Claudia Perivancich y Paola Castiglione que con Zaliasnik y Donoso “conversábamos sobre quienes eran los candidatos idóneos para asumir ciertos cargos judiciales”.

Uno de los antecedentes abordados durante el interrogatorio corresponde a un intercambio de WhatsApp de noviembre de 2022.

Según la declaración de Hermosilla, Zaliasnik le habría solicitado ayuda antes de que una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisara la prisión preventiva de Octavio Gamboa, exejecutivo de Swell Capital, en una causa en la que el actual embajador representaba a la contraparte.

“Me pide Gabriel, como favor, que hable con alguna o algún ministro para mantener la prisión preventiva de Gamboa”, declaró Hermosilla.

El abogado explicó que conocía a la jueza Isabel Margarita Zúñiga, quien integraba esa sala, debido a que había trabajado anteriormente en su oficina. No obstante, señaló que no recordaba si finalmente realizó alguna gestión, por lo que su respuesta al mensaje no acredita por sí misma que haya intervenido ante la magistrada.

En esa misma declaración, Hermosilla efectuó otra afirmación sobre la relación del actual diplomático con integrantes de tribunales superiores: “Gabriel Zaliasnik tenía más acceso que yo, a algunos ministros de la Corte de Apelaciones (de Santiago), incluso Suprema”, sostuvo.

En su testimonio, Hermosilla reveló que durante la segunda presidencia de Sebastián Piñera a él y a Donoso les pagaban con dinero en efectivo por su trabajo jurídico, asegurando que “sobre estos pagos nunca conversé directamente con el Presidente Piñera, no sé si Samuel Donoso habrá conversado sobre estos pagos con Piñera, pero lo dudo. Fue una iniciativa del Presidente hacernos estos pagos por las gestiones judiciales que estábamos haciendo, no hubo negociación con él, ni contrato suscrito con el Presidente ni con nadie y esta información sobre los pagos que nos haría llegar, nos llegó de manera indirecta, fue Andrés Chadwick o Benjamín Salas, quienes nos informaron de estos pagos que se nos haría a Samuel y a mí, pero no recuerdo exactamente quién fue. No emití boletas de honorarios por estos montos recibidos”.

Al respecto, una de las aristas que se indaga actualmente es el uso de gastos reservados para el pago de dichos dineros, aunque él aseguró que “Sobre el origen de estos dineros, no sé de dónde provenían estos dineros. Desconozco completamente su origen”, según indicó Reportea.

Desde el entorno de Zaliasnik, en cambio, sostienen que la declaración de Hermosilla no modifica sustancialmente el escenario que existía cuando fue nombrado embajador. Argumentan que las conversaciones entre ambos ya habían sido conocidas públicamente a partir de los chats y que la novedad radica en que ahora Hermosilla fue interrogado directamente por esos mensajes ante la Fiscalía.

También destacan que el Consejo de Defensa del Estado no incluyó a Zaliasnik en la querella presentada en esta arista.

Oposición pide la salida de Zaliasnik

Los nuevos antecedentes provocaron además llamados desde la oposición para que el diplomático abandone su cargo.

El diputado Jaime Mulet (FRVS) sostuvo que quienes representan a Chile en el exterior no deberían generar dificultades al Ejecutivo a raíz de situaciones anteriores a sus nombramientos. “Lo mejor sería que el embajador Zaliasnik dé un paso al costado, le facilite las cosas al país y también al Presidente, para que no le tenga que pedir la renuncia”, afirmó.

El socialista Daniel Manouchehri, querellante en el caso Hermosilla, también cuestionó la permanencia de Zaliasnik y calificó de “impresentable” que continúe representando a Chile en Israel.

Desde el oficialismo, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, evitó respaldar una eventual remoción, aunque sostuvo que los antecedentes deben ser considerados por las autoridades. “Sin duda esto y otros elementos siempre los tienen a la vista, me imagino yo, en la Cancillería, en el mismo gobierno a nivel central”, señaló.

Squella agregó que “cuando la diplomacia empieza a hacer noticias por otras cosas, obviamente que se prende una señal de alerta”, aunque precisó que no conoce los antecedentes de la investigación como para pronunciarse sobre una salida.

Una postura distinta expresó el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper, quien puso el acento en que la designación de los representantes diplomáticos constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República.

Por ahora, La Moneda no ha anunciado una decisión ni un eventual llamado a consulta. La respuesta de Alvarado dejó la situación abierta: el Gobierno evita anticipar conclusiones mientras existe una investigación penal en curso, pero reconoce que mantiene una evaluación permanente sobre quien actualmente representa a Chile en Israel.