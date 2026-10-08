Militares llegan horas después del aluvión en Las Condes y Gobierno justifica ausencia de alerta SAE

La llegada de militares a San Carlos de Apoquindo durante la noche de este jueves marcó una nueva etapa en la respuesta del Gobierno al aluvión que afectó a Las Condes. El despliegue se produjo varias horas después de que comenzara la emergencia, mientras el Ejecutivo salió a explicar por qué no activó inicialmente una alerta SAE para evacuar a la población.

El fenómeno comenzó cerca de las 17:00 horas, cuando un torrente de agua y barro arrastró vehículos e inundó viviendas y establecimientos de salud. Antes de las 18:00, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, ya había informado de coordinaciones con las autoridades locales y Senapred.

Sin embargo, las medidas extraordinarias del Ejecutivo se conocieron durante las horas siguientes. Cerca de las 18:37, el Gobierno abordó la situación mediante una breve vocería del subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, que duró aproximadamente un minuto y medio y terminó sin aceptar preguntas de la prensa.

Recién alrededor de las 20:20 se conoció la instrucción del Presidente José Antonio Kast de decretar zona de catástrofe para la comuna, tras un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Posteriormente, registros difundidos por redes sociales, pasadas las 21:00 horas, mostraron a efectivos del Ejército llegando en vehículos militares y participando en las labores de retiro de barro y sedimentos.

El despliegue se sumó al trabajo de Bomberos, Carabineros, equipos municipales y del Ministerio de Obras Públicas, mientras las autoridades coordinaban nuevas medidas de seguridad y despeje.

🇨🇱 Ante el aluvión que afecta a la comuna de Las Condes, el Ejército de Chile desplegó medios en apoyo a la ciudadanía. El Regimiento de Infantería N.º 1 “Buin”, con carros Mowag, y el Regimiento de Artillería N.º 1 “Tacna”, con Unidades Fundamentales de Emergencia, se desplegaron en la zona afectada. #EjércitoEnAcción 🇨🇱 — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) October 9, 2026

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, ya había reconocido durante las primeras horas de la emergencia que el sector presentaba riesgos aluvionales previamente identificados. La autoridad admitió que se había acordado instalar mallas dinámicas de contención con el municipio, el MOP y Senapred, aunque estas todavía no estaban operativas.

Tras sobrevolar la quebrada, Codina apuntó a un posible bloqueo del canal subterráneo de evacuación de aguas en el sector de Álvaro del Portillo con avenida La Plaza. La hipótesis, aún pendiente de confirmación técnica, se suma a las interrogantes sobre las condiciones de prevención y la oportunidad de las medidas adoptadas durante la emergencia.

Parlamentarias cuestionan respuesta y anuncian oficio por alerta SAE

Las críticas a la respuesta del Ejecutivo también llegaron desde el Congreso. La diputada Ana María Gazmuri cuestionó la magnitud del despliegue inicial y advirtió que, pese a la emergencia, seguía observándose principalmente personal municipal y de Carabineros en terreno.

“La magnitud de la emergencia requiere un despliegue mayor, con personal y equipamiento militar para reforzar la respuesta y proteger a las familias”, sostuvo la parlamentaria en X, en medio de la Alerta Roja decretada para comunas de la Región Metropolitana.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai anunció que oficiará a las autoridades para esclarecer la ausencia inicial de una alerta SAE. “Es preocupante que la población cercana a la quebrada no haya recibido información a tiempo para evitar las calles de mayor riesgo”, afirmó.

“Voy a oficiar para saber si se emitió la alerta SAE, a qué hora llegó a los vecinos y qué mecanismos de aviso se activaron”, agregó la legisladora, quien también solicitó medidas preventivas para las comunas precordilleranas de Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo.

Alvarado justifica ausencia de alerta SAE

En medio de los cuestionamientos por la respuesta institucional, el ministro Alvarado explicó por qué no se emitió inicialmente una alerta SAE de evacuación.

El secretario de Estado sostuvo que la rapidez del aluvión dificultó identificar las zonas afectadas y establecer rutas seguras para los vecinos.

“Emitir una alerta SAE de evacuación puede generar mucho más confusión”, afirmó, argumentando que una instrucción de desplazamiento sin claridad sobre los sectores seguros podía aumentar los riesgos.

Según Alvarado, tras el reconocimiento aéreo y la evaluación de los daños, los organismos de emergencia comenzaron a definir las medidas correspondientes.

La explicación deja planteadas interrogantes sobre la oportunidad de las decisiones de evacuación y la capacidad de respuesta ante un fenómeno que afectó a un sector cuyo riesgo aluvional había sido advertido previamente.

Refuerzan coordinación en terreno

En paralelo, se desarrolla un nuevo Cogrid regional en el Claro Arena, estadio de Universidad Católica, para coordinar las labores de despeje, actualizar el balance de afectados y definir las próximas medidas frente a la emergencia.

En la instancia participa el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, junto a las autoridades encargadas de la respuesta. Se espera una nueva vocería una vez concluida la reunión.

En horas de la tarde de este jueves, el presidente José Antonio Kast informó que decretó Zona de Catástrofe a la comuna de Las Condes debido al aluvión que afectó a esta localidad durante este día. Ante la emergencia y debido a esto último, es que los militares pudieron salir a asistir a los vecinos de Las Condes. — Radio ADN (@adnradiochile) October 8, 2026

La coordinación se realiza luego de que las autoridades confirmaran seis lesionados, entre ellos un menor de un año que sufrió una fractura, mientras continúan los trabajos para restablecer los accesos y retirar el material acumulado.

La secuencia de las últimas horas abre interrogantes sobre los tiempos de respuesta del Gobierno central: aunque hubo coordinaciones oficiales durante la primera hora del desastre, la declaración de zona de catástrofe y la llegada de militares se concretaron varias horas después de iniciado el aluvión.