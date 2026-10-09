Pavez defiende rápida respuesta en Las Condes: niega trato distinto frente a emergencias en regiones

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió este viernes a defender la respuesta del Gobierno ante el aluvión que afectó a Las Condes y rechazó los cuestionamientos por la rapidez con que el Ejecutivo decretó zona de catástrofe en una comuna del sector oriente de Santiago, en comparación con otras emergencias registradas en regiones.

La controversia surge luego de que el Presidente José Antonio Kast instruyera la declaración de zona de catástrofe durante la noche del jueves, pocas horas después de que un torrente de agua, barro y sedimentos afectara viviendas, calles y vehículos en San Carlos de Apoquindo, dejando seis personas lesionadas.

La rapidez de la decisión contrasta con los tiempos registrados durante el temporal que afectó al norte y centro-sur del país en julio pasado. En aquella oportunidad, el sistema frontal comenzó a afectar distintas regiones el 14 de julio, mientras que el Gobierno decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco el día 20, seis días después.

No obstante, antes del inicio de las precipitaciones, el Ejecutivo ya había declarado una emergencia preventiva, vigente desde el 13 de julio, para distintas regiones del país. Además, las figuras jurídicas utilizadas en ambas emergencias no son equivalentes: el estado de excepción constitucional de catástrofe contempla facultades extraordinarias distintas de una declaración de zona afectada por catástrofe.

En conversación con Tele13 Radio, Pavez descartó que las diferencias en los tiempos de respuesta respondan a un trato preferencial hacia Las Condes y aseguró que la actuación del Ejecutivo se rige por los mismos criterios en todo el territorio nacional.

“Para el gobierno todas las regiones son igual de importantes. Por razones geográficas, hay respuestas que son más rápidas que otras”, afirmó el subsecretario.

La autoridad explicó que la declaración de zona de catástrofe permite activar mecanismos especiales para enfrentar las consecuencias de la emergencia y disponer de recursos destinados a las labores de recuperación.

Según detalló, la medida “permite activar ciertos mecanismos de contratación de servicios, liberar ciertos recursos para poder hacer frente a la respuesta temprana”.

“Al poco tiempo de suceder esta remoción en masa con carácter aluvional está toda la maquinaria disponible”, agregó.

El subsecretario defendió también la capacidad de reacción de los organismos públicos y aseguró que la movilización de equipos comenzó inmediatamente después de que se produjera el fenómeno. “Yo destaco de todo el sistema que apenas se producen todos estos eventos, la respuesta es inmediata”, sostuvo.

Sin embargo, al abordar las diferencias entre la respuesta en Santiago y la que se observa en otras zonas del país, reconoció que factores como la distancia, las dificultades de acceso y las capacidades de los municipios pueden influir en la velocidad del despliegue y en la percepción pública de las medidas adoptadas.

“Cuando hay situaciones de conectividad, como en Alto El Carmen, donde hay población que queda aislada y no llega ni la TV, obviamente que la percepción de la respuesta es diferente y por supuesto no es lo mismo hacer frente a una emergencia con municipios que tienen más capacidades”, reconoció.

Pavez también mencionó otras emergencias regionales para reforzar su planteamiento de que el Gobierno mantiene los mismos criterios de actuación.

“Cuando estuvimos en Antofagasta o Tocopilla y nosotros tenemos que hacer frente a una respuesta, cuando las distancias y la conectividad lo permiten, esa respuesta se genera bien en todas partes”, señaló.

En esa misma línea, afirmó que la cobertura informativa puede generar diferencias en la percepción ciudadana sobre el despliegue estatal. “Cuando pasa en Lota la respuesta es la misma, solo que muchas veces la TV no está ahí. No es que estamos reaccionando de una manera distinta por Las Condes que por otras regiones”, enfatizó.

El subsecretario agregó que las autoridades también están pendientes de las consecuencias del sistema frontal en Talagante, donde se realizaron evacuaciones y se habilitaron albergues para las familias afectadas.

“El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, estuvo en el campamento Ribera del Río el martes para advertir que este evento podía generar crecida del río. En esta emergencia se ha hablado poco de lo que ha pasado en Talagante, donde hay personas albergadas”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el Ejecutivo mantiene labores de preparación frente a otras amenazas naturales en distintas zonas del país. “Estamos preocupados por lo que pasó en Talagante, Lota, de lo que podría llegar a pasar en otros lugares. Ya estamos preocupados del invierno altiplánico en el norte y los incendios forestales en el sur”, indicó.

Respecto de las condiciones que provocaron el aluvión en San Carlos de Apoquindo, Pavez reconoció que Quebrada Honda figuraba entre los puntos críticos previamente identificados por los organismos de emergencia.

Según explicó, Senapred había identificado más de 12 mil puntos críticos a nivel nacional durante su Campaña Invierno, de los cuales más de 2 mil se encontraban en la Región Metropolitana y cerca de 400 estaban catalogados como de riesgo alto.

Uno de ellos era precisamente Quebrada Honda, sector donde se produjo la crecida que arrastró agua, barro y sedimentos hacia zonas residenciales de Las Condes. “En un evento extremo de precipitaciones, aunque tenga a la vista dónde están los puntos críticos, eso puede generar una emergencia igual”, sostuvo.

El subsecretario atribuyó la magnitud del fenómeno a una combinación de factores, entre ellos la intensidad de las precipitaciones, las condiciones de la isoterma y los efectos de un incendio forestal anterior sobre el terreno.

“Fue una cantidad de precipitaciones muy fuerte, fue un evento súbito. Nosotros sabemos que hay un antecedente anterior por el incendio forestal que generó efectos en la forma en la que el terreno se configuró para absorber agua, sumado a la isoterma alto y la gran cantidad de precipitaciones, era una dificultad grande”, explicó.

Pavez sostuvo que, aun cuando las autoridades conozcan los sectores expuestos a amenazas naturales, existen fenómenos cuya intensidad puede superar la capacidad de respuesta preventiva.

“Cuando tenemos eventos de estas características, la emergencia se va a producir igual. Esto nos permite a veces poder reaccionar preventivamente y a veces simplemente las capacidades son sobrepasadas”, afirmó.

El subsecretario también defendió las inversiones realizadas para fortalecer los sistemas de vigilancia y anticipación de desastres, aunque reconoció sus limitaciones. “Permanentemente se están haciendo inversiones para mejorar la capacidad de monitoreo. Este evento estaba monitoreado, pero muchas veces aún así ningún sistema es capaz de advertir la intensidad”, señaló.