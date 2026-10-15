Nuevo bencinazo: diésel acumularía un alza de $400 por litro en cuatro meses

Las bencinas acumularían un aumento de hasta $150 por litro desde fines de julio, mientras que el diésel alcanzaría un encarecimiento aproximado de $400 por litro en el mismo período, si se concretan las proyecciones para el próximo jueves 22 de octubre.

Según informó Emol, economistas consultados estiman que el nuevo ajuste sería cercano a $41 por litro en las gasolinas y $90 en el diésel, debido a la combinación de elevados precios internacionales del petróleo y un tipo de cambio que alcanzó sus máximos del año. Los montos corresponden a proyecciones y todavía deben ser confirmados por Enap.

El efecto acumulado sería especialmente significativo para quienes utilizan diésel. Como referencia, un aumento de $400 por litro implica $20.000 adicionales para una carga de 50 litros respecto de fines de julio. En las gasolinas, un incremento de $150 equivale a $7.500 más para ese mismo volumen.

Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), proyectó un alza de aproximadamente $41,3 por litro para las gasolinas y cercana a $90 para el diésel.

El especialista explicó que existe una diferencia superior a $300 por litro entre el precio base y el mayorista de las gasolinas, y próxima a ese monto en el diésel. El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) suaviza ese desfase y lo traspasa gradualmente.

El último ajuste entró en vigor el 1 de octubre, cuando la gasolina de 93 octanos aumentó $39,4 por litro y el diésel subió $95, según informó entonces Enap.

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, situó su escenario central alrededor de $40 para las gasolinas y $90 para el diésel, aunque advirtió que el cálculo definitivo dependerá del dólar, los refinados internacionales y los parámetros del mecanismo.

Otras estimaciones sitúan los incrementos entre $37 y $45 para las gasolinas y entre $80 y $100 para el diésel, lo que convertiría el ajuste en la quinta alza consecutiva de estos combustibles.

El escenario combina dos factores que encarecen la importación de combustibles: el petróleo sobre los US$100 por barril y la depreciación del peso.

El Brent pasó de US$102 a US$105,8 por barril durante la última semana, mientras el dólar promedió cerca de $982. Este último nivel también fue recogido por ADN Radio entre los factores que explican las proyecciones de aumento.

Ortiz vinculó las presiones internacionales con el escalamiento del conflicto en Medio Oriente y los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita. La incertidumbre sobre el suministro mantiene elevados los costos de referencia que inciden en los precios locales.

Enap publicará las variaciones el miércoles 21 de octubre, antes de su entrada en vigor al día siguiente. Hasta ese anuncio, tanto el nuevo incremento como el aumento acumulado desde julio deben considerarse estimaciones.