Kast llega a Bolivia con las “narcomaderas” de fondo y la aspiración de abrir una embajada

La posibilidad de reabrir embajadas después de 48 años de relaciones diplomáticas interrumpidas a nivel de embajadores y concretar la primera visita oficial de un presidente chileno a La Paz desde 1955 convierten el viaje de José Antonio Kast a Bolivia en uno de los acontecimientos significativos de la política exterior del Gobierno.

Sin embargo, el itinerario comenzó con un traspié y un clima de tensión que no se disipa: el viaje presidencial quedó reducido de dos jornadas a una sola, ya que se eliminó la escala en Santa Cruz, donde empresarios forestales exigen explicaciones por más de 100 contenedores de madera retenidos en Arica, en una investigación por narcotráfico.

La agenda incluye once materias de negociación, proyectos ferroviarios, corredores comerciales, cooperación minera y energética. No obstante, el encuentro bilateral con el mandatario boliviano Rodrigo Paz estará marcado por una controversia que ya llegó a las dos cancillerías: la investigación del Ministerio Público de Arica sobre cargamentos de madera boliviana contaminados con cocaína y ketamina.

Desde Bolivia explican que hace tres semanas una avanzada de alto nivel diplomático de la Cancillería llegó hasta Santa Cruz con una misión que duró varios días y que se convirtió en el primer escollo de la cita entre mandatarios. El equipo de Protocolo y de la Dirección de Política Exterior arribó para buscar un hotel que reuniera las medidas de seguridad necesarias para que el Presidente Kast pernoctara este viernes en Bolivia.

La preparación había avanzado hasta el punto de que la avanzada chilena sostuvo reuniones con representantes de la Gobernación de Santa Cruz para coordinar una vistosa recepción del Presidente.

Una fuente diplomática conocedora de los preparativos asegura a El Mostrador que el sábado se contemplaba una reunión con empresarios mineros y ganaderos. Estos últimos esperaban cerrar un acuerdo comercial para la exportación de carne boliviana a Chile. Sin embargo, hubo un cambio de planes y se eliminó la visita a Santa Cruz, ciudad que concentra a los empresarios que reclaman por las maderas impregnadas con droga, que ya fueron quemadas en Chile, de acuerdo con lo que establece la legislación nacional.

Ello generó una importante molestia en Santa Cruz, donde además se preparaban encuentros orientados a abordar oportunidades de inversión conjunta, comercio y conectividad entre ambos países.

Fuentes diplomáticas de Bolivia sostienen que el conflicto por las narcomaderas complicó los planes. Desde La Moneda, en medio de los preparativos, explican que incluso hasta ayer tarde aún había puntos en la agenda que no estaban confirmados. Además, la Presidencia había solicitado a la comitiva mantener reserva total de los puntos clave del viaje.

Quiroga acusa una vulneración del Tratado de 1904

El clima de tensión entre Bolivia y Chile quedó graficado en un punto de prensa que dio el expresidente del vecino país, Jorge “Tuto” Quiroga, a horas de la histórica visita. El exjefe de Estado, escoltado por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, exigió al Mandatario visitante esclarecer “la denuncia sobre 108 toneladas de polvito que había por encima”, en referencia a la droga detectada en los cargamentos de madera incautados en Arica.

Tal como ya lo ha hecho antes, Quiroga cuestionó los antecedentes científicos de la investigación, denunció daños a la reputación internacional de Bolivia y sostuvo que Chile debe presentar pruebas concluyentes o rectificar sus acusaciones, ofrecer disculpas y pagar un resarcimiento económico.

“Va a venir el señor Kast. Reitero una vez más: aclare las cosas, o usted imputa y lleva adelante la investigación y demuestra que existían 108 toneladas (…). Espero que cuando venga acá no nos dediquemos a besos, abrazos. Viva el comercio, viva la integración. Cuando le han dado un golpe a la reputación nacional, a todo el sector exportador, porque ahora se hablaba de narcomadera, mañana puede ser narcoquinua, narcoestaño, narcoplomo, narcoplata, narcosoya o cualquier otra cosa”, aseguró Quiroga.

El exgobernante fue un paso más allá, que según explican desde el Edificio Carrera, resulta más sensible para la relación bilateral y que estará presente como un fantasma en la cita: acusó una vulneración del espíritu del Tratado de 1904.

“Lo que más duele es que esas facilidades portuarias están bajo el acuerdo de 1904. Si alguien debería tener extrema consideración con Bolivia, no es Perú, no es Brasil, es Chile, por el acuerdo de 1904”, afirmó.

Kast y Paz tendrán cita bilateral

El encuentro es considerado entre analistas y diplomáticos como un hito, por tratarse de la primera visita oficial de estas características desde 1955 y por el hermetismo con el que se ha manejado la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas a nivel de embajador. De hecho, en el círculo presidencial se sostiene que este es uno de los objetivos de la visita.

Si bien otros mandatarios han visitado el país altiplánico para asistir a ceremonias de investidura y encuentros internacionales –Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1996, Ricardo Lagos en 2006, Michelle Bachelet en 2007 y Gabriel Boric en 2025–, desde La Moneda se le busca dar una relevancia emblemática.

La agenda estimada preliminarmente comenzará a las 8:00 horas de Bolivia –9:00 de Chile–. El Presidente José Antonio Kast aterrizará a esa hora en el Aeropuerto Internacional de El Alto, donde recibirá los honores militares del Regimiento de Infantería N.º 1 “Colorados de Bolivia”, acompañados de la interpretación de los himnos nacionales.

Llegará acompañado por el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Economía, Daniel Mas; y la ministra de Energía, Ximena Rincón. En la comitiva también estarán los gobernadores de Arica y Parinacota, Diego Paco; de Tarapacá, José Miguel Carvajal; y de Antofagasta, Ricardo Díaz.

Tras su llegada, el Presidente Kast se trasladará a la sede del Ejecutivo boliviano, donde a las 10:00 horas locales comenzará su encuentro oficial con Rodrigo Paz. La reunión contará con la participación de los cancilleres y ministros delegados de ambos gobiernos, quienes abordarán una agenda bilateral preparada durante los últimos meses.

Firma de acuerdos y cita en el Consulado chileno

Uno de los principales momentos de la jornada se producirá al mediodía de Bolivia, cuando Kast y Paz entreguen un pronunciamiento conjunto ante los medios de comunicación.

Se espera que ambos mandatarios informen los resultados de las conversaciones y anuncien eventuales compromisos comerciales, energéticos y de cooperación bilateral.

También está prevista la suscripción de instrumentos de cooperación, aunque las autoridades no han difundido la totalidad de los documentos ni un horario definitivo para las firmas.

Uno de los acuerdos en preparación contempla la modernización del Acuerdo de Complementación Económica N.º 22, mediante términos de referencia para actualizar las normas sobre comercio bilateral, reglas de origen, mecanismos sanitarios y comercio electrónico.

Las conversaciones incluyen además cooperación minera, interconexión eléctrica, transporte de hidrocarburos y la posible conexión de Bolivia con el proyecto de cable submarino Humboldt. Otro asunto relevante será el fortalecimiento de los corredores bioceánicos y las facilidades para que las exportaciones bolivianas utilicen los puertos chilenos del Pacífico.

En seguridad, las delegaciones abordarán la coordinación policial fronteriza, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, además de la recuperación de vehículos robados y trasladados ilegalmente entre ambos países.

Después de las actividades oficiales con Rodrigo Paz, Kast tiene previsto trasladarse al Consulado General de Chile en la capital de Bolivia para ofrecer un punto de prensa. Uno de los asuntos de mayor relevancia política será la posibilidad de restablecer relaciones a nivel de embajadores, suspendidas desde 1978. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que ambos mandatarios vayan a anunciar formalmente esa decisión.