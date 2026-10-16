Poduje pide disculpas tras decir que Milei está “cada vez más loco”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, se salió del libreto y terminó metiendo a La Moneda en un nuevo lío con Argentina. En pleno foro empresarial de Icare, dijo que l presidente Javier Milei está “cada vez más loco”, desatando una ola de críticas en la propia derecha, que lo obligó a ofrecer disculpas públicas.

Todo comenzó cuando Poduje defendía la inversión estatal en infraestructura, elogiando las obras impulsadas durante los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Al cuestionar la resistencia de Milei a financiar obras públicas, imitó al mandatario argentino y disparó: “Es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública (…) Está cada vez más loco, a todo esto”.

“Esto puede terminar mal hasta un cambio de gabinete”

La frase cayó mal en sectores de la derecha, especialmente en medio de las recientes tensiones diplomáticas entre Santiago y Buenos Aires. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), calificó sus dichos de “muy imprudentes” y advirtió que, si no se controlan las declaraciones de los ministros, “esto puede terminar mal hasta un cambio de gabinete”. Su diagnóstico fue directo: “Los excesos terminan perjudicando al Presidente Kast”.

Los libertarios tampoco dejaron pasar la oportunidad. El diputado Hans Marowski exigió prudencia para no comprometer las relaciones con Argentina, mientras que su compañera de bancada Paulina Muñoz apuntó directamente a Kast: “Si al Presidente le gusta poner ministros de izquierda en carteras clave, yo creo que lo que tiene que hacer es alinearlos”.

Con la controversia instalada, Poduje terminó dando marcha atrás. “Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el Presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, señaló en una declaración pública.

Desde el Ejecutivo, el vicepresidente Claudio Alvarado salió a contener el episodio. Aunque evitó aclarar si hubo un llamado de atención, recordó que las declaraciones de un ministro pueden interpretarse como posiciones del Gobierno y llamó a actuar con cautela. Sin embargo, descartó profundizar la controversia: “El ministro Poduje dio las excusas y para mí eso es suficiente”.

Así, lo que comenzó como una defensa de la inversión pública terminó convertido en un problema político para el Ejecutivo, con recriminaciones desde la propia derecha y un ministro obligado a retractarse de sus palabras sobre un mandatario extranjero.