Avalancha en Portillo deja dos muertos, un desaparecido y cuatro heridos

Una avalancha registrada la tarde de este sábado en el sector de Portillo, comuna de Los Andes, dejó dos personas fallecidas, una desaparecida y cuatro heridos leves, según confirmó la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

El hecho ocurrió cerca de las 14:45 horas, en las inmediaciones de Laguna del Inca, próximo al centro de esquí Portillo, donde un grupo de siete turistas chilenos fue sorprendido por un desprendimiento de nieve mientras realizaba actividades de montañismo.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó que ninguno de los afectados pertenecía al hotel y que los sobrevivientes fueron evacuados a un recinto asistencial de Los Andes.

La autoridad agregó que, según antecedentes entregados por el propietario del Hotel Portillo, los turistas habrían sido advertidos de no ingresar al sector. Sin embargo, precisó que todavía se desconoce si contaban con experiencia en montañismo.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó el despliegue de Bomberos, Carabineros, personal aeropolicial, equipos del SAMU y organismos regionales de emergencia.

Las labores se concentran en la búsqueda de la persona desaparecida, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo la tragedia.