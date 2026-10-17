Avalancha en Portillo: tres muertos, un herido en riesgo vital y un cuerpo aún sin recuperar

Tres personas fallecidas y cuatro lesionadas dejó la avalancha registrada este sábado en el sector de Laguna del Inca, cercano al centro de esquí Portillo, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. Uno de los sobrevivientes permanece en riesgo vital, mientras las autoridades preparan un nuevo operativo para recuperar el cuerpo de una de las víctimas.

La tragedia ocurrió cerca de las 14:45 horas, cuando siete montañistas que ascendían hacia el cerro Los Tres Hermanos fueron sorprendidos por un desprendimiento de nieve que los arrastró hasta las aguas de la laguna.

Aunque inicialmente Senapred informó de cuatro fallecidos, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, corrigió la cifra a tres, atribuyendo el error a información preliminar del SAMU.

Dos cuerpos fueron recuperados durante la jornada, mientras que el tercero permanece sumergido. La fiscal suplente de Los Andes, Pamela Ruiz, explicó que las condiciones meteorológicas impidieron completar las labores y que se solicitó apoyo especializado de la Armada para intentar retomar el rescate este domingo.

En paralelo, surgieron antecedentes sobre las advertencias que habría recibido el grupo. El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, aseguró que personal de seguridad del recinto les indicó que no continuaran debido al peligro de avalanchas. Por su parte, Ski Portillo confirmó que el accidente ocurrió fuera del área esquiable habilitada y recordó que existen señalizaciones sobre los riesgos de ingresar a sectores restringidos.

La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras los equipos de emergencia advierten sobre el riesgo de nuevos desprendimientos de nieve en la zona.