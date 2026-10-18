18-O: 29 detenidos, seis carabineros heridos y destrozos tras manifestaciones en Santiago

Un balance preliminar de 29 personas detenidas y seis funcionarios de Carabineros lesionados dejaron las manifestaciones de este domingo en el centro de Santiago, en el marco del séptimo aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019. La jornada estuvo marcada por enfrentamientos, daños a la propiedad pública, incidentes en locales comerciales y alteraciones en el transporte público.

De acuerdo con el jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, entre 2.500 y 2.800 personas participaron en la movilización, que comenzó en Plaza Baquedano y avanzó hacia el poniente por la Alameda. La marcha no contaba con autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana.

La convocatoria fue impulsada por organizaciones como la Central Clasista de Trabajadoras y Trabajadores, la Plataforma Anticapitalista Vereda Sur y la Asamblea Popular Antifascista, que buscaban reivindicar las demandas sociales, económicas, políticas y culturales que dieron origen a las protestas de hace siete años.

Según explicó Cifuentes, el despliegue preventivo comenzó a las 10:00 horas y, cerca de las 13:00, los manifestantes iniciaron su desplazamiento por avenida Libertador Bernardo O’Higgins.

Aunque la concentración comenzó pacíficamente, los incidentes se desataron cuando grupos de encapuchados se ubicaron en la parte delantera de la marcha, según la versión policial, y comenzaron a lanzar objetos contundentes y artefactos incendiarios contra funcionarios de Carabineros.

Los principales enfrentamientos se concentraron en las inmediaciones de Diagonal Paraguay, la Casa Central de la Universidad Católica y el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), donde personal de Control de Orden Público intervino con carros lanzaaguas para dispersar a los involucrados y despejar las pistas.

Carabineros también difundió registros audiovisuales de ataques, daños a la propiedad pública y una agresión contra un bus de locomoción colectiva en el sector de Pío Nono con avenida Andrés Bello.

Detenidos, funcionarios lesionados y daños

En el balance entregado durante la tarde, Cifuentes confirmó 29 detenidos por distintos delitos. Entre los procedimientos destacó la aprehensión de una persona por porte y lanzamiento de un artefacto incendiario contra funcionarios policiales, otra por robo con violencia a un local comercial y una tercera acusada de vandalizar cámaras de seguridad públicas instaladas en la Alameda.

La institución también reportó funcionarios lesionados durante los enfrentamientos. Entre los casos mencionados figura un carabinero que sufrió lesiones en el rostro producto de la activación de un elemento pirotécnico.

Posteriormente, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cifró en seis los funcionarios policiales heridos durante la jornada.

El balance de detenidos seguía siendo preliminar, debido a que Carabineros mantendría servicios preventivos durante la tarde y la noche, tanto en el centro de Santiago como en otros sectores de la capital.

Revisarán actuación de carabinero que desenfundó su arma

Otro episodio que generó cuestionamientos fue la difusión de un video en redes sociales en el que se observa a un funcionario policial desenfundando su arma de servicio durante un procedimiento de detención.

El hecho habría ocurrido cerca de las 16:40 horas en la intersección de Alameda con San Antonio, según los antecedentes difundidos sobre el registro.

Consultado por las imágenes, el general inspector Manuel Cifuentes señaló que la institución deberá examinar las circunstancias del procedimiento para determinar si el uso del armamento respondió a una detención o a una acción de resguardo de terceros.

El oficial aseguró que, si se detectan actuaciones contrarias a los protocolos institucionales, se adoptarán medidas administrativas y, si corresponde, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público.

Cierre de estaciones del Metro y desvíos de tránsito

Los enfrentamientos también provocaron importantes alteraciones en el transporte público durante la jornada.

Metro de Santiago dispuso el cierre preventivo de las estaciones Santa Lucía y Universidad Católica de la Línea 1, además de restricciones de acceso en Baquedano y Universidad de Chile.

Durante la tarde, la empresa informó la reapertura de accesos en Baquedano, por el sector de Providencia, y en Universidad de Chile, por calle Arturo Prat, mientras Santa Lucía y Universidad Católica permanecían cerradas en el último reporte difundido.

En superficie, el tránsito por la Alameda fue interrumpido entre Plaza Baquedano y el sector de Santa Lucía. También se aplicaron desvíos preventivos en Miraflores, Mac-Iver, Teatinos y otros puntos del centro de Santiago.

Arrau: “No vamos a permitir que unos pocos vuelvan a sembrar el caos”

Tras los incidentes, el ministro Martín Arrau condenó los hechos de violencia y emplazó a que los detenidos respondan ante la justicia por los delitos que se les imputan.

A través de su cuenta de X, el secretario de Estado cuestionó los ataques contra Carabineros y los daños a la propiedad pública y privada registrados durante las manifestaciones.

“Mientras unos insisten en celebrar la destrucción, las familias chilenas sólo quieren vivir en paz, con orden, seguridad y progreso”, afirmó.

El ministro agregó que “Chile no quiere más violencia ni destrucción. Quiere avanzar, y no vamos a permitir que unos pocos vuelvan a sembrar el caos y el miedo en nuestras calles”.

Durante la mañana, en entrevista con “Estado Nacional” de TVN, Arrau había advertido que Carabineros contaba con importantes medios para enfrentar posibles incidentes y que la respuesta policial sería “con intensidad dentro del marco legal”.

Hasta las 21:33 horas de este domingo, el balance de 29 detenidos se mantenía como la última cifra policial confirmada en los reportes consultados, a la espera de una actualización definitiva una vez concluidos los operativos.