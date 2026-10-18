18-O: enfrentamientos con Carabineros, destrozos y estaciones del Metro cerradas en Santiago

Las manifestaciones por el séptimo aniversario del estallido social registraron este domingo una serie de incidentes en el centro de Santiago, incluyendo enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros, daños a la propiedad pública y un ataque a un bus de la locomoción colectiva.

La movilización comenzó cerca del mediodía en Plaza Baquedano, desde donde cientos de personas avanzaron por la Alameda hacia el poniente. La marcha no contaba con autorización de la Delegación Presidencial Metropolitana, pese a las convocatorias realizadas por distintas organizaciones sociales.

Los primeros enfrentamientos se registraron en las inmediaciones de la Casa Central de la Universidad Católica y Diagonal Paraguay. En ese sector, encapuchados lanzaron objetos contra personal policial y, según reportes de prensa, también se registró el lanzamiento de artefactos incendiarios. Carabineros intervino con carros lanzaaguas para dispersar a los involucrados.

Carabineros difundió registros audiovisuales de los incidentes, que incluyen ataques, daños a la propiedad pública y una agresión contra un bus del transporte público en el sector de Pío Nono con avenida Andrés Bello, según informó la institución.

Los incidentes obligaron a Metro de Santiago a cerrar las estaciones Baquedano, Universidad Católica y Santa Lucía, mientras se implementaron desvíos de tránsito en distintos puntos de la Alameda, incluyendo restricciones desde avenida Manuel Rodríguez hacia el oriente.

La jornada estuvo precedida por las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien aseguró que Carabineros mantenía un importante contingente preventivo y advirtió que, ante eventuales hechos de violencia, la respuesta policial sería “con intensidad dentro del marco legal”.

Hasta el último reporte revisado, no se había informado un balance oficial consolidado de detenidos o lesionados. La situación permanecía en desarrollo.