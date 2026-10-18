18-O sin marchas autorizadas: ministro Arrau advierte respuesta “con intensidad” ante disturbios

En el séptimo aniversario del estallido social, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtió que Carabineros está preparado para intervenir ante eventuales desórdenes y que la respuesta policial será proporcional a la gravedad de los incidentes, siempre dentro del marco legal.

En entrevista con “Estado Nacional” de TVN, el secretario de Estado aseguró que existe “una cantidad muy importante de carabineros y de medios” disponibles para enfrentar la jornada, aunque evitó precisar el contingente desplegado por razones operativas.

“Hoy día Carabineros tiene bastantes medios, más que hace otros tiempos, tiene más respaldo y, por tanto, la respuesta va a ser con intensidad dentro del marco legal”, afirmó.

Sus declaraciones se producen luego de que La Moneda informara el viernes que no existen solicitudes de marchas autorizadas para este domingo en la Región Metropolitana, pese a las convocatorias difundidas por distintas organizaciones.

Arrau recalcó que el derecho a manifestarse está garantizado, pero advirtió que debe ejercerse respetando los derechos de terceros. “El llamado es, por supuesto, de quien quiera manifestarse, lo haga, pero respetando a los demás, sin destruir cosas, sin atacar a Carabineros”, sostuvo.

Finalmente, explicó que la intervención policial será gradual, dependiendo de si las manifestaciones son pacíficas, de la posibilidad de diálogo y del cumplimiento de las instrucciones de la fuerza pública. De lo contrario, señaló, se incrementarán los niveles de fuerza conforme a los protocolos vigentes.