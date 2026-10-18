Gobierno evalúa evacuar 70 viviendas en Las Condes ante riesgo de nuevos aluviones

El Gobierno evalúa la evacuación preventiva de cerca de 70 viviendas en Las Condes ante el nuevo sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana, luego del aluvión registrado el pasado 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, advirtió este domingo que la medida podría concretarse durante la tarde del martes 20 de octubre, cuando se prevé una mayor intensidad de las precipitaciones.

“Esas casas, evidentemente, el día martes, en la tarde, que es cuando se concentra más calor y que por ser convectivo el sistema frontal es donde más se manifiesta con intensidad, va a ser necesario ahí, puntualmente, generar una evacuación”, señaló.

La advertencia se produjo tras una inspección aérea encabezada por el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, quien sobrevoló distintas quebradas precordilleranas para evaluar sus condiciones.

El secretario de Estado informó que Quebrada Honda todavía presenta una importante acumulación de sedimentos, pese a los trabajos de limpieza de la Dirección de Obras Hidráulicas. También se detectó material rocoso en las quebradas Nido de Águilas, en Peñalolén, y Locañas.

De Grange explicó que se están instalando mallas de contención con capacidad para retener hasta 15 mil metros cúbicos de material, pero advirtió que estas estructuras permiten mitigar el peligro, no eliminarlo.

Ante este escenario, Codina confirmó que se mantendrá el perímetro de seguridad en las zonas afectadas, con apoyo de Carabineros, y no descartó evacuaciones adicionales en sectores cercanos al río Maipo, campamentos y otras quebradas.

La autoridad también llamó a establecimientos educacionales ubicados en zonas de riesgo, entre ellos la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo y Duoc UC, a evaluar la posibilidad de realizar sus actividades de manera telemática.

Por su parte, Senapred declaró Alerta Roja por riesgo de remociones en masa tipo aluvión en diez comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Las medidas buscan anticipar posibles emergencias en sectores que todavía presentan vulnerabilidades tras las precipitaciones y el aluvión que afectaron recientemente a la capital.