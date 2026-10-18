La DC marca límites a Bachelet y Boric: falange se abre a presentar candidato presidencial propio
Álvaro Ortiz advirtió que la articulación opositora no implica alinearse electoralmente detrás de los expresidentes. El timonel democratacristiano también planteó ampliar los entendimientos más allá de la izquierda y buscar coincidencias con sectores de Chile Vamos.
La oposición recién comienza a ordenar sus piezas con Michelle Bachelet y Gabriel Boric como figuras convocantes, pero la Democracia Cristiana ya puso el primer límite explícito a las expectativas presidenciales que rodean a ambos: participar de la unidad no significa entregarles un cheque en blanco.
Su presidente, el diputado Álvaro Ortiz, abrió la puerta a levantar una candidatura propia y lanzó una advertencia en entrevista con La Tercera: “Esto no es un Bachelet o Boric”. Los expresidentes, explicó, se sumaron al esfuerzo por construir una alternativa política para Chile.
El mensaje llega apenas días después de la reunión en Horizonte Ciudadano, donde ambos exmandatarios convocaron a seis partidos, desde la DC hasta el PC, para avanzar en una hoja de ruta común frente al Gobierno de José Antonio Kast.
Ortiz incluso reveló que le preguntó directamente a Bachelet si estaba disponible para recorrer el país. Quiere aprovechar su capacidad de convocatoria, pero sin comprometer anticipadamente el respaldo electoral de la Falange.
Y el límite va más allá de los nombres. El timonel sostuvo que “solo con la DC hacia la izquierda no basta” y reconoció conversaciones con parlamentarios de RN, UDI y Evópoli para buscar coincidencias. Aclaró, eso sí, que esos acercamientos no constituyen acuerdos electorales.
Tampoco dio por hecho que la coordinación opositora termine convertida en una sola alianza. De cara a futuras elecciones, dejó abiertas distintas fórmulas de competencia.
Así, el intento de articulación de Bachelet y Boric enfrenta una primera señal de autonomía desde uno de sus integrantes: la unidad política no supone renunciar a las identidades ni a las aspiraciones electorales de cada partido.
La expresidenta puede ayudar a sentar a todos en una misma mesa. Otra cosa será conseguir que, llegado el momento, todos respalden al mismo candidato.