Kast aprueba Alto Mando de la PDI para 2027: 12 oficiales a retiro y 13 ascensos

El Presidente José Antonio Kast aprobó la conformación del Alto Mando de la Policía de Investigaciones (PDI) para 2027, propuesta presentada por el director general de la institución, Eduardo Cerna Lozano, a través del Ministerio de Seguridad Pública.

La nueva estructura contempla el retiro de 12 oficiales generales y el ascenso de otros 13 funcionarios, además de la distribución de 35 cargos directivos, tanto en las unidades nacionales como en las distintas regiones del país.

Según informó la policía civil mediante un comunicado oficial, la reorganización busca dar continuidad a los objetivos de su Plan Estratégico de Desarrollo Policial, con especial atención al combate contra el crimen organizado, la investigación de delitos complejos y financieros, y el fortalecimiento de las capacidades de análisis criminal.

Entre las prioridades también se encuentran el control fronterizo y migratorio, el trabajo territorial, el desarrollo científico, la transformación digital y la cooperación con los organismos que integran el sistema de seguridad pública.

La institución señaló que estas medidas buscan responder de manera especializada, oportuna y eficaz a los desafíos que enfrenta Chile en materia de seguridad.

Asimismo, la PDI puso énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos internos destinados a prevenir irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normas institucionales.

En ese contexto, sostuvo que la ética, la probidad, el respeto al Estado de derecho y la integridad funcionaria constituyen principios fundamentales para el funcionamiento de la policía civil.

También destacó la importancia de fortalecer el cumplimiento normativo institucional —conocido como compliance policial— y los mecanismos de control interno, tanto en las labores investigativas y operativas como en la administración de recursos.

Respecto de los cambios en la plana directiva, dos oficiales ascenderán al grado de prefecto general: Luis Orellana Campos y Claudia Chamorro Contreras.

Orellana asumirá como subdirector de Migraciones, Control de Fronteras e Inteligencia, mientras que Chamorro ejercerá como subdirectora del Personal y Soporte a las Operaciones.

En tanto, otros 11 oficiales serán promovidos al grado de prefecto inspector, entre ellos Raúl Arancibia Bonniard, Juan Orellana Campos, Polly Ureta Aburto y Eugenio Herrera Vallejos.

La lista de ascensos a prefecto inspector también incluye a Patricio Rojas Carreño, Patricio Flores Pinto, Johnny Fica Méndez, José Millares Ayala, Cristian Sandoval Martínez, Pablo Klenner Cárdenas y Marcelo Contreras Navarro.

En paralelo, la institución confirmó que 12 oficiales generales pasarán a retiro, entre ellos los prefectos generales Erwin Clerc Gavilán y Rodrigo Fuentes Azócar.

A ellos se suman los prefectos inspectores Erick Menay Pino, Ernesto León Bórquez, Guillermo Gálvez Carriel, Julio Caro Barrera, Mauricio Jorquera Ramírez, Luis Salazar Vera, Sergio Alvear Cruz, Marcelo Romero Saavedra, Javier Valenzuela Riquelme y Marco Ramírez Álvarez.

La PDI expresó su reconocimiento a los funcionarios que finalizarán sus trayectorias institucionales, destacando su dedicación, liderazgo y contribución al desarrollo de la policía civil.

En cuanto a la composición del Alto Mando para 2027, Eduardo Cerna Lozano continuará como director general.

También se mantendrá a Ricardo Gatica Aliaga como subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado, Hugo Haeger Bórquez como subdirector de Científica y Análisis Criminal y Catalina Barría Becerra como inspectora general.

Entre las designaciones territoriales destacan Enrique Zamora Sáez en la Región Policial Metropolitana de Santiago, Carolina Namor Esbry en Biobío, Polly Ureta Aburto en Valparaíso y Héctor Cornejo Vallejos en La Araucanía.

Por su parte, Patricio Flores Pinto asumirá la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado, mientras que Johnny Fica Méndez estará a cargo de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos, Financieros y Medioambientales.

La nómina oficial del Alto Mando de la PDI para 2027 queda conformada de la siguiente manera:

Director general: Eduardo Cerna Lozano. Subdirector de Investigación Criminal y Crimen Organizado: prefecto general Ricardo Gatica Aliaga. Subdirector de Científica y Análisis Criminal: prefecto general Hugo Haeger Bórquez. Inspectora general: prefecta general Catalina Barría Becerra. Subdirector de Migraciones, Control de Fronteras e Inteligencia: prefecto general Luis Orellana Campos. Subdirectora del Personal y Soporte a las Operaciones: prefecta general Claudia Chamorro Contreras. Jefe de la Región Policial de La Araucanía: prefecto inspector Héctor Cornejo Vallejos. Jefe Nacional de Logística: prefecto inspector Andrés Ithurralde Pantoja. Jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago: prefecto inspector Enrique Zamora Sáez. Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas: prefecto inspector Jorge Abatte Reyes. Jefa de la Región Policial del Biobío: prefecta inspectora Carolina Namor Esbry. Jefe de la Región Policial del Maule: prefecto inspector Javier González Rojas. Jefe Nacional de Ciencias Forenses: prefecto inspector Carlos Rojas Ramírez. Jefe de la Región Policial de Los Ríos: prefecto inspector José Cea Lara. Director del Centro Integrado de Coordinación Policial: prefecto inspector Carlos Vásquez Palma. Jefe Nacional de Gestión Estratégica: prefecto inspector Óscar Bacovich González. Jefa Nacional de Educación y Doctrina: prefecta inspectora Katherin Rivillo Molina. Jefe de la Región Policial de Antofagasta: prefecto inspector Freddy Castro Crespo. Jefe Nacional de Inteligencia Policial: prefecto inspector Juan Carlos Bustos Méndez. Jefe de la Región Policial de Tarapacá: prefecto inspector José Contreras Hernández. Jefe de la Región Policial de Atacama: prefecto inspector Marcelo Rebolledo Camilo. Jefe de la Región Policial de Coquimbo: prefecto inspector Raúl Arancibia Bonniard. Jefe de la Región Policial de Los Lagos: prefecto inspector Juan Orellana Campos. Jefa de la Región Policial de Valparaíso: prefecta inspectora Polly Ureta Aburto. Jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota: prefecto inspector Eugenio Herrera Vallejos. Jefe de la Región Policial de O’Higgins: prefecto inspector Patricio Rojas Carreño. Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado: prefecto inspector Patricio Flores Pinto. Jefe Nacional de Delitos Económicos, Financieros y Medioambientales: prefecto inspector Johnny Fica Méndez. Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales: prefecto inspector José Millares Ayala. Jefe de la Región Policial de Aysén: prefecto inspector Cristian Sandoval Martínez. Jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena: prefecto inspector Pablo Klenner Cárdenas. Jefe de la Región Policial de Ñuble: prefecto inspector Marcelo Contreras Navarro. Jefe de Jurídica: prefecto inspector (J) Daniel Solís Araya. Jefe Nacional de Salud: prefecto inspector (S) Rodrigo Rojas Beltrán. Jefe Nacional de Personal: prefecto inspector (F) Héctor Cabello Bustos.