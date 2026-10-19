Nuevo sistema frontal pone en alerta a siete regiones por tormentas eléctricas y riesgo de aluviones

Un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a gran parte del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este lunes 19 de octubre un aviso por probables tormentas eléctricas en siete regiones, desde Coquimbo hasta Biobío, con posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales. El fenómeno podría extenderse hasta la noche del jueves 22 de octubre.

La preocupación se concentra especialmente en la Región Metropolitana, donde se pronostican entre 20 y 35 milímetros de lluvia para este martes, reactivando las alertas en sectores afectados por los recientes temporales, particularmente San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, donde el pasado 8 de octubre un aluvión provocó importantes daños.

Ante este escenario, el Gobierno dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas la Alerta Roja en diez comunas, la suspensión de clases para este martes y la instalación de tres polígonos de seguridad en Las Condes, Puente Alto y Talagante.

Siete regiones bajo amenaza de tormentas eléctricas

De acuerdo con la DMC, el aviso comprende las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, con riesgos que abarcan sectores del litoral, valles, precordillera y cordillera, dependiendo de cada región.

El organismo advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas de granizos y fuertes rachas de viento, condiciones que aumentan el riesgo de anegamientos, caída de árboles y problemas de conectividad.

En paralelo, se mantiene otro aviso por actividad eléctrica en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, vigente hasta la noche del martes. El archipiélago de Juan Fernández también podría registrar tormentas y precipitaciones intensas en períodos breves.

Alerta Roja y perímetros de seguridad en Santiago

En la Región Metropolitana, Senapred declaró Alerta Roja por riesgo de remociones en masa en San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La decisión considera antecedentes técnicos de Sernageomin, que advierten sobre posibles aluviones, deslizamientos de tierra, derrumbes y caídas de rocas en sectores cordilleranos y precordilleranos.

Como parte de las medidas, el Ejecutivo anunció la suspensión de clases para este martes en las diez comunas señaladas y un refuerzo preventivo del transporte público.

También se establecieron tres polígonos de seguridad. En Las Condes, el perímetro comprende San Carlos de Apoquindo, incluyendo sectores de Camino Las Flores, avenida La Plaza, Quebrada Honda, General Blanche, Paul Harris y Camino El Alba, donde persisten las consecuencias del aluvión del 8 de octubre.

En Puente Alto, las medidas se concentrarán en los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos, mientras que en Talagante abarcarán el sector Ribera del Río, donde aproximadamente 100 viviendas presentan mayor exposición a eventuales inundaciones.

Las autoridades también recomendaron evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores cordilleranos, particularmente por Camino El Volcán, Camino Farellones (Ruta G-21) y Camino Juan Pablo II, que conecta Lo Barnechea con Chicureo.

En Las Condes, además, permanecen inhabilitadas General Blanche, avenida La Plaza, Quebrada Honda y San Carlos de Apoquindo, debido a los sedimentos acumulados tras el aluvión anterior.

O’Higgins amplía alerta y Coquimbo se prepara para fuertes vientos

En la Región de O’Higgins, la Delegación Presidencial informó la ampliación de la Alerta Amarilla a doce comunas, incorporando a Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua, Coltauco y Pichidegua.

La medida responde al pronóstico de precipitaciones intensas en períodos breves, posibilidad de granizos, fuertes rachas de viento y riesgo de remociones en masa. Las autoridades reforzaron la coordinación con los municipios y el monitoreo de zonas vulnerables.

En tanto, en Coquimbo las ráfagas de viento podrían acercarse a los 43 kilómetros por hora, según los antecedentes revisados por el Cogrid comunal.

La municipalidad activó un operativo preventivo con limpieza de sumideros, poda de árboles, revisión de luminarias y despliegue de maquinaria pesada. La comuna permanece bajo Alerta Amarilla y mantiene disponible el teléfono municipal 1420 para atender emergencias.

Desde el municipio recomendaron asegurar techumbres, evitar desplazamientos innecesarios y no concurrir al borde costero mientras persistan las condiciones de riesgo.

En paralelo, Senapred informó que mantiene el monitoreo de alertas tempranas preventivas en La Araucanía, Ñuble, Biobío y Antofagasta, esta última por condiciones meteorológicas distintas a las del sistema frontal de la zona central.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados mediante canales oficiales, evitar el tránsito por quebradas y cauces, y respetar las restricciones preventivas mientras se desarrolla el evento meteorológico.