Desborde del Mapocho obliga a evacuar en Talagante: temporal deja 111 albergados en el país

El sistema frontal que golpea a la zona central del país dejó este martes 20 de octubre un nuevo episodio de emergencia en la Región Metropolitana: el desborde del río Mapocho obligó a Senapred a ordenar la evacuación del campamento Ribera del Río, en Talagante, mediante la activación del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

La medida se produjo pasadas las 19:00 horas, en medio de una jornada marcada por precipitaciones intensas, tormentas eléctricas, granizadas y anegamientos en distintas comunas de Santiago. La región permanece bajo Alerta Roja, mientras los organismos de emergencia mantienen vigilancia sobre quebradas y sectores expuestos a remociones en masa.

En un nuevo balance entregado durante la noche, tras una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de dos personas damnificadas, 111 albergadas y una vivienda destruida a nivel nacional. Del total de personas alojadas en albergues, 103 corresponden a la Región Metropolitana y ocho a Coquimbo.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que, de acuerdo con los antecedentes disponibles, no se habían registrado emergencias graves en el conjunto de las regiones afectadas. Sin embargo, advirtió que las precipitaciones todavía no terminan y que las medidas preventivas continuarán vigentes.

Desborde del Mapocho y riesgo en las quebradas

La situación más delicada de las últimas horas se concentró en Talagante, donde Senapred solicitó evacuar el campamento Ribera del Río ante el desborde del Mapocho.

El organismo activó la mensajería SAE para reforzar las instrucciones entregadas en terreno por los equipos de emergencia. Las autoridades llamaron a los residentes a seguir las indicaciones de evacuación y trasladarse hacia zonas seguras.

En paralelo, continúa la vigilancia sobre sectores precordilleranos de Santiago. En Puente Alto, el alcalde Matías Toledo había informado durante la tarde de un operativo de evacuación preventiva que involucraba a 172 familias de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

La preocupación también persiste en Lo Barnechea y Peñalolén, donde el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, advirtió que las obras de contención presentan acumulación de piedras y sedimentos.

En particular, alertó sobre las piscinas de la quebrada Nido de Águila, en Peñalolén, que según sus antecedentes se encuentran saturadas de lodo.

“Falta el último pulso de agua antes de poder cantar victoria”, advirtió Orrego, quien insistió en la necesidad de mantener la infraestructura de prevención y no limitarse a construir nuevas obras.

En Las Condes, las autoridades continúan monitoreando Quebrada Honda y San Carlos de Apoquindo, sectores afectados por el aluvión del pasado 8 de octubre.

Valparaíso concentra las mayores lluvias y se reportan cortes de luz

Según el balance meteorológico entregado cerca de las 19:00 horas, las precipitaciones más importantes se registraron en la Región de Valparaíso.

Quillota acumuló 35 milímetros de agua, Quintero 25 milímetros y la estación Torquemada 22 milímetros. En la Región Metropolitana, El Monte encabezó los registros con 28 milímetros, seguido por Tobalaba, con 12,2, y Quinta Normal, con 6,5.

Las condiciones meteorológicas también obligaron a cerrar los puertos de Valparaíso y San Antonio, debido a fuertes ráfagas de viento que afectaron la seguridad de las operaciones marítimas.

En Coquimbo, especialmente en sectores cercanos al aeródromo de La Serena, se registraron vientos de entre 60 y 70 kilómetros por hora, mientras que en la costa de Valparaíso las ráfagas alcanzaron los 50 kilómetros por hora.

El temporal también ocasionó interrupciones eléctricas. Un balance de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), difundido durante la tarde, contabilizó 79.491 clientes sin suministro a nivel nacional, principalmente en Coquimbo, Valparaíso, Maule y la Región Metropolitana. La cifra corresponde a un reporte anterior al balance nocturno y puede variar conforme se reponga el servicio.

En materia de conectividad, las precipitaciones provocaron anegamientos en distintos puntos de la capital. Metro de Santiago mantuvo cerrada durante parte de la jornada la estación Departamental, de Línea 2, aunque la empresa precisó que la filtración que motivó la medida no estaba relacionada con las lluvias.

Regreso a clases este miércoles y suspensión de partido de la U

Pese a la continuidad de las alertas, el Ministerio de Educación confirmó que este miércoles 21 de octubre se retomarán las clases en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins, tras la suspensión preventiva aplicada durante el temporal.

La medida contempla establecimientos de educación parvularia, básica y media, aunque las autoridades recomendaron revisar las comunicaciones de cada recinto ante eventuales problemas particulares de infraestructura o conectividad.

En la Región de Valparaíso también se prevé el retorno a las actividades escolares, siempre que no se produzcan nuevas emergencias durante la madrugada.

La contingencia meteorológica alcanzó incluso al fútbol profesional. La ANFP anunció la suspensión del encuentro entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta, programado para este miércoles en el estadio Santa Laura, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana no autorizara su realización por las alertas vigentes.

Meteorología advierte nuevas lluvias y riesgo de fenómenos tornádicos

Aunque el pulso más intenso de precipitaciones estaba previsto para la noche de este martes, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el sistema frontal continuará activo durante las próximas horas.

“Queda bastante todavía del sistema frontal”, señaló el meteorólogo Arnaldo Zúñiga, quien explicó que nuevas bandas de precipitaciones avanzan hacia la zona central y que la mayor inestabilidad comenzaría a disminuir durante la madrugada del miércoles.

Para esa jornada, la atención meteorológica se trasladará hacia el centro-sur del país. La DMC mantiene un aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, vigente desde la madrugada hasta la noche del miércoles.

El organismo aclaró que se trata de condiciones favorables para fenómenos de viento local intenso y eventuales tornados, no de una confirmación de que estos ocurrirán.

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, señaló que entre Maule y Biobío podrían registrarse acumulaciones de entre 20 y 35 milímetros de lluvia.

“Este evento no ha finalizado”, enfatizó la autoridad, reiterando el llamado a mantener las precauciones durante la noche.

De esta manera, mientras Santiago comienza a evaluar las consecuencias de una nueva jornada de tormentas, la preocupación se traslada progresivamente al centro-sur, donde las autoridades mantienen el monitoreo ante eventuales precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y fuertes vientos.