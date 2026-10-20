Gobierno reporta “afectaciones menores” por sistema frontal pero advierte que emergencia continúa

El Gobierno realizó la noche de este martes un balance del sistema frontal que afecta a la zona central del país y destacó el funcionamiento de las obras de prevención de aluviones, particularmente en las quebradas de Las Condes, La Reina, San José de Maipo y Macul. Según las autoridades, las precipitaciones han sido menos intensas de lo previsto, lo que habría contribuido a reducir las consecuencias del temporal.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que, tras mantener contacto con los directores regionales de Senapred y los delegados presidenciales desde Coquimbo hasta Los Ríos, las afectaciones registradas hasta ese momento eran menores.

“Estamos en alerta, seguimos trabajando en los puntos más críticos, donde ha sido importante la prevención con la que actuó el Gobierno”, señaló.

Alvarado destacó entre las medidas implementadas el establecimiento de perímetros de seguridad, la suspensión de clases y las evacuaciones preventivas en sectores de Las Condes y Talagante.

“Estas medidas han funcionado y la evaluación que nosotros tenemos hasta el día de hoy es que los pulsos de agua han sido menos intensos de lo que se esperaba, por lo tanto, las afectaciones han sido menores, pero aún sigue lloviendo”, sostuvo.

El secretario de Estado confirmó además que este miércoles 21 de octubre se retomarán las clases con normalidad, salvo en aquellos establecimientos que hayan determinado que no cuentan con las condiciones necesarias para recibir a sus estudiantes.

Por su parte, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró que la infraestructura preventiva de la capital ha respondido adecuadamente al temporal.

“El día domingo hicimos un sobrevuelo sobre las siete principales quebradas de la Región Metropolitana y hasta el momento la infraestructura ha soportado bien”, afirmó.

La autoridad destacó el funcionamiento de las obras en Las Condes, Maipú, Pudahuel y San José de Maipo, además del monitoreo permanente de Quebrada Honda y los canales Santa Marta y Santa Corina.

En particular, informó que la Dirección de Obras Hidráulicas, junto con la Municipalidad de Las Condes, ha retirado más de 30 mil metros cúbicos de material desde avenida La Plaza hasta dos kilómetros aguas arriba de Quebrada Honda, tras el aluvión del pasado 8 de octubre. Los trabajos se extenderán durante 30 días.

En materia de respuesta ante emergencias, la Dirección de Vialidad mantiene desplegadas en la Región Metropolitana 30 máquinas y 11 cuadrillas, con otras 52 máquinas y seis cuadrillas disponibles mediante contratos vigentes.

A nivel nacional, el despliegue entre las regiones de Atacama y Biobío alcanza cerca de 500 máquinas y 54 cuadrillas de emergencia.

Pese al balance favorable realizado por el Ejecutivo, Alvarado insistió en que la emergencia no ha terminado y que los equipos continuarán trabajando en los puntos críticos mientras persistan las precipitaciones.