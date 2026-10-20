La hora crítica del temporal: Santiago espera peak de lluvias entre las 20 y 21 horas

La Región Metropolitana se prepara para enfrentar el momento de mayor intensidad del sistema frontal que este martes 20 de octubre ha dejado tormentas eléctricas, granizadas, anegamientos y evacuaciones preventivas. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el peak de precipitaciones en Santiago se espera entre las 20:00 y las 21:00 horas, mientras Senapred mantiene Alerta Roja en toda la capital ante los riesgos asociados al temporal.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la DMC, explicó a la prensa que el fenómeno está asociado a una baja presión frente a la costa de la zona central, que genera pulsos sucesivos de inestabilidad. Durante la jornada, algunas estaciones registraron hasta 13 milímetros de lluvia en apenas 40 minutos, mientras que en Quinta Normal cayeron 4,1 milímetros, casi tres de ellos en solo 17 minutos.

Aunque el especialista señaló que no se observa una banda de precipitaciones tan intensa como las registradas en los dos episodios anteriores, advirtió que no se descartan nuevas tormentas eléctricas ni caída de granizos durante la noche, especialmente en sectores precordilleranos.

El temporal ya ha generado consecuencias en distintas regiones. Durante la tarde, un reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) daba cuenta de cerca de 80 mil clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional, con las mayores afectaciones en Coquimbo, Valparaíso, Maule y la Región Metropolitana.

@EdoWeatherman Coquimbo sin lluvia pero con un viento muy fuerte y cada vez se pone peor https://t.co/dPtULnsAhV — Tere Gru (@anaktzunamon) October 20, 2026

Dia de #Lluvias y #viento en este nuevo sistema frontal que está afectando a #valparaiso, la costa del litoral, y valles hacia la Región Metropolitana. #marejada #lluvia #sanantonio #cartagenachile #eltabo #elquisco #islanegra #puntadetralca #algarrobo #chile #sistemafrontal https://t.co/atYFiEoEPx — El Tabo Informa (@ElTaboinforma) October 20, 2026

Evacuaciones en Puente Alto y vigilancia sobre las quebradas

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en Puente Alto, donde el alcalde Matías Toledo informó de un operativo de evacuación preventiva que involucra a 172 familias de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos. Según explicó, cuatro familias se resistían a abandonar el lugar, por lo que se mantenía presencia de equipos municipales, personal de emergencia y Carabineros.

La autoridad también advirtió sobre los riesgos en las quebradas La Morfilana y Lo Planella, además del sector Hacienda El Peñón, donde existen antecedentes de inundaciones y aislamiento de viviendas.

Según el balance entregado por Senapred a las 15:00 horas, en Puente Alto se habían habilitado dos albergues que acogían a 88 personas.

@yancabe Puente alto linda 👇🫣 https://t.co/QY5Vdll5cU — Cris Venegas san- (@Cristia69457563) October 20, 2026

Las medidas preventivas también alcanzaron sectores de Lo Barnechea, específicamente Ñilhue, Huallalolén y Quebrada Novillo Muerto, además del campamento Ribera del Río, en Talagante. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, mencionó asimismo evacuaciones voluntarias en Lamparaíso, en Lampa.

En Las Condes, las autoridades mantienen especial vigilancia sobre Quebrada Honda y San Carlos de Apoquindo, escenario del aluvión del pasado 8 de octubre. En la zona persisten restricciones de acceso y perímetros de seguridad para prevenir nuevas emergencias por arrastre de sedimentos.

Durante la tarde, Orrego señaló que se habían acumulado entre 10 y 15 milímetros de lluvia en sectores de Santiago, por debajo de los montos previstos, pero llamó a no bajar la guardia.

El gobernador recordó que los episodios anteriores demostraron que basta una precipitación concentrada en pocos minutos para provocar graves inundaciones y remociones en masa.

Ahora en las condes #sistemafrontal https://t.co/rc426pXiqb — poli (@Paulinefrrr) October 20, 2026

Metro con estación cerrada y cortes de luz en distintas regiones

La jornada también estuvo marcada por dificultades en el transporte público. Metro de Santiago informó que la estación Departamental, de la Línea 2, permanecía cerrada y sin detención de trenes debido a una filtración de origen externo.

Sin embargo, la empresa aclaró expresamente que el problema no estaba relacionado con las lluvias. Según su actualización de las 17:20 horas, las líneas 1, 3, 4, 4A, 5 y 6 funcionaban con todas sus estaciones disponibles, aunque con velocidad reducida como parte del protocolo preventivo por precipitaciones.

En superficie se registraron anegamientos en distintos sectores, particularmente en Maipú, Padre Hurtado y Lo Espejo, además de acumulación de agua en tramos de Camino Melipilla, avenida Pajaritos y Gran Avenida.

En materia eléctrica, un balance de la SEC difundido durante la tarde contabilizó 79.491 clientes sin suministro a nivel nacional, de los cuales 22.323 correspondían a Coquimbo, 13.443 a Valparaíso, 13.254 al Maule y 12.615 a la Región Metropolitana.

[ACTUALIZACIÓN] Recuerda que Departamental #L2 permanece cerrada y sin detención de trenes. Lo Vial y Ciudad del Niño se encuentran funcionando como estación común 🔴🟢 Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 20, 2026

En Santiago, las interrupciones se concentraron especialmente en Paine, La Pintana, Maipú y Ñuñoa. Las cifras corresponden a un reporte de la tarde y pueden modificarse conforme avance la reposición del servicio.

Fuera de la capital, en Viña del Mar se reportó un colapso del sistema de aguas servidas en avenida Jorge Montt, mientras que en Concón ingresó agua a dependencias de la Escuela Puente Colmo.

Riesgo de fenómenos tornádicos se desplaza al centro-sur

Mientras la Región Metropolitana enfrenta las horas de mayor inestabilidad, la DMC anticipó que el sistema frontal comenzará a desplazarse hacia el sur durante este miércoles.

El organismo emitió un aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, vigente desde la madrugada hasta la noche del miércoles 21 de octubre.

Zúñiga explicó que la baja presión asociada al temporal se desplazará hacia el sur, trasladando también las condiciones de mayor inestabilidad atmosférica.

La advertencia contempla la posibilidad de vientos locales intensos y fenómenos tornádicos, aunque no significa que necesariamente se produzcan tornados.

Para este miércoles, entre Coquimbo y O’Higgins se prevé una disminución de la intensidad de las precipitaciones, mientras que el foco meteorológico se trasladará principalmente a las regiones del Maule y Biobío.

En paralelo, las autoridades mantienen el monitoreo de los efectos del sistema frontal desde Antofagasta hasta Los Lagos. En sectores del norte se han pronosticado vientos de hasta 100 kilómetros por hora, mientras que en la zona central persisten las alertas por lluvias, granizos y posibles remociones en masa.

Alerta Roja se mantiene en toda la capital

Senapred reiteró que la Alerta Roja declarada durante la tarde de este martes comprende toda la Región Metropolitana y permanecerá vigente mientras las condiciones así lo ameriten.

En paralelo, continúan las medidas específicas por riesgo de aluviones y derrumbes en diez comunas precordilleranas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El organismo también mantiene alertas amarillas en Coquimbo y sectores de Valparaíso y O’Higgins, junto con alertas tempranas preventivas en distintas regiones del norte, centro y sur del país.

Desde Senapred insistieron en que las personas deben prestar atención a señales de posibles remociones en masa, como lluvias intensas y persistentes, aumento de la turbiedad de los cauces y ruidos provenientes de quebradas.

La principal preocupación de las autoridades se concentra ahora en las próximas horas, cuando Santiago podría recibir un nuevo pulso de precipitaciones sobre sectores que todavía arrastran las consecuencias de los temporales anteriores.