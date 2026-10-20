Senapred declara Alerta Roja en toda la Región Metropolitana por intensas lluvias y granizos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la tarde de este martes 20 de octubre Alerta Roja para toda la Región Metropolitana, debido al sistema frontal que afecta a la zona central del país y que ha provocado intensas precipitaciones, tormentas eléctricas y caída de granizos en distintas comunas de Santiago.

La medida fue comunicada a través de la cuenta oficial del organismo en X, donde se informó: “Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico”.

Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por evento meteorológico https://t.co/Cfnc6hxTNc — SENAPRED (@Senapred) October 20, 2026

La decisión se adoptó en medio del avance de las lluvias sobre la capital, que ya han generado complicaciones en distintos sectores, mientras las autoridades advierten un alto riesgo de aluviones y remociones en masa en zonas precordilleranas.

Durante la jornada se registraron granizadas en comunas como Pudahuel, Maipú, San Bernardo, Curacaví, San Miguel, Quilicura, Puente Alto, La Pintana y Melipilla.

Las precipitaciones también provocaron anegamientos en sectores de Maipú y Padre Hurtado, entre las primeras consecuencias reportadas por el sistema frontal en la Región Metropolitana.

Uno de los principales focos de preocupación se concentra en la precordillera, donde las características de las precipitaciones elevan el riesgo de aluviones y remociones en masa.

La intensidad de las lluvias, sumada a la presencia de tormentas eléctricas y granizos, ha marcado una jornada de condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos de la capital.

Ante este escenario, el Ministerio de Transportes informó que tanto Metro de Santiago como el sistema de buses RED cuentan con planes de contingencia para enfrentar eventuales problemas derivados de las precipitaciones.

La cartera precisó que, en caso de registrarse interrupciones o dificultades en el funcionamiento del tren subterráneo, se dispondrá de buses de apoyo para facilitar los desplazamientos de los pasajeros.