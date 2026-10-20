Temporal suma emergencias: inundaciones en Peñalolén y evacuaciones en Santiago y Biobío

El sistema frontal que afecta a gran parte del país sumó nuevas emergencias durante la noche de este martes 20 de octubre. En la Región Metropolitana, la activación y desborde de la quebrada del Águila, en Peñalolén, provocó inundaciones en calles del sector, mientras la crecida del río Mapocho obligó a ordenar evacuaciones en Talagante y activar Alerta Amarilla en seis comunas.

En paralelo, Senapred declaró Alerta Roja en Arauco, Región del Biobío, y ordenó evacuar preventivamente a 152 familias ante la aparición de un nuevo socavón. El organismo mantiene, además, la Alerta Roja en toda la Región Metropolitana por el evento meteorológico.

El último balance nacional de Senapred, entregado durante la noche, contabilizó dos damnificados, 111 personas albergadas y una vivienda destruida en Valparaíso. De los albergados, 103 corresponden a la Región Metropolitana y ocho a Coquimbo.

Desborde en Peñalolén y alerta por crecida del Mapocho

Una de las emergencias más recientes se registró en Peñalolén, donde vecinos reportaron cerca de las 21:30 horas la activación y desborde de la quebrada del Águila.

Según informó T13, el agua inundó la intersección de Álvaro Casanova con Las Vertientes, situación que llevó a Transporte Informa a recomendar no transitar por ese punto. Residentes expresaron preocupación por la posibilidad de que el agua ingresara a sus viviendas y cuestionaron la insuficiencia de las medidas de contención.

Horas antes, el alcalde Miguel Concha había cuestionado al Gobierno por la falta de maquinaria comprometida para intervenir la quebrada Nido de Águila. El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, respondió que, según la evaluación del Ministerio de Obras Públicas, las piedras presentes en ese sector no representaban un riesgo adicional.

En el poniente de Santiago, Senapred declaró Alerta Amarilla para Maipú, Padre Hurtado, Talagante, Peñaflor, El Monte y Melipilla, luego de que la Dirección General de Aguas detectara un incremento del caudal del Mapocho, con tendencia al alza.

La decisión se sumó a la orden de evacuación del campamento Ribera del Río, en Talagante, tras el desborde del cauce. El organismo activó la mensajería SAE para reforzar las instrucciones a los residentes.

También se realizaron evacuaciones preventivas en Puente Alto, donde el alcalde Matías Toledo informó que el operativo involucraba a 172 familias de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

Alerta Roja en Arauco por nuevo socavón

En la Región del Biobío, 152 familias de Villa El Mirador recibieron una orden de evacuación preventiva debido a la aparición de un segundo socavón en un sector que ya presenta una grieta de más de 400 metros.

El delegado presidencial provincial, Pedro Marileo, explicó que la medida comprende la totalidad de la plataforma 100 y parte de la plataforma 200 del conjunto habitacional, ante el peligro de derrumbes asociado a las precipitaciones.

Las autoridades habilitaron un albergue y reforzaron la vigilancia policial. La cifra de familias con orden de evacuación no equivale al número de personas efectivamente albergadas.

Cortes eléctricos y clases suspendidas

El temporal también provocó anegamientos, daños en viviendas e interrupciones del suministro eléctrico. Durante la tarde, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) contabilizó 79.491 clientes sin luz a nivel nacional, principalmente en Coquimbo, Valparaíso, Maule y la Región Metropolitana.

Posteriormente, el Gobierno informó que el 99,2% de los clientes del país contaba con suministro eléctrico, según el balance nocturno.

En materia educacional, aunque el Ministerio de Educación anunció la reanudación general de clases para este miércoles, varios municipios resolvieron mantenerlas suspendidas.

Entre ellos figuran La Florida, Los Vilos, Quillota, La Calera, Nogales, Graneros, Machalí y Codegua, con medidas que afectan principalmente a establecimientos municipales y jardines infantiles bajo su administración.

Amenaza de fenómenos tornádicos en cuatro regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió que la inestabilidad atmosférica se desplazará hacia el centro-sur durante este miércoles 21 de octubre.

El organismo emitió un aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, con posibilidad de intensos vientos locales desde la madrugada hasta la noche.

El Gobierno, en tanto, destacó que las obras de contención de aluviones han respondido adecuadamente en sectores críticos de Santiago. El biministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que las precipitaciones fueron menos intensas de lo previsto, aunque recalcó que la emergencia continúa.

Desde Senapred reiteraron el llamado a evitar desplazamientos hacia sectores de riesgo y mantenerse atentos a las instrucciones de evacuación, especialmente ante nuevas precipitaciones y eventuales crecidas de cauces durante la madrugada.