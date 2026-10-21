Arenas debuta como vocero en plena crisis del fondo E y refuerza libreto de La Moneda

La crisis del fondo E también marcó el estreno de Gonzalo Arenas como vocero del Gobierno de José Antonio Kast. En su primera intervención ante la prensa en La Moneda, el nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) reiteró el discurso que el Ejecutivo ha instalado durante los últimos días: cuestionamientos a las pérdidas previsionales, respaldo a las investigaciones y cautela frente a posibles compensaciones.

“Para nosotros es un tema sumamente grave que se hayan desperdiciado esa cantidad de recursos. Para nosotros las pensiones de todos los chilenos son de la mayor importancia”, afirmó Arenas, quien asumió este miércoles en reemplazo de José Francisco Lagos, en medio de un reordenamiento de las vocerías de Palacio.

El nuevo portavoz calificó la situación como de “máxima gravedad” y aseguró que el Ejecutivo acompañará las indagatorias destinadas a esclarecer las responsabilidades por el desplome del fondo E, el más conservador del sistema, que acumula una caída real de 10,39% entre enero y septiembre.

“Se están activando todos los mecanismos de nuestra institucionalidad. El Congreso va a iniciar una investigación, las autoridades administrativas también van a investigar”, sostuvo.

“Para el Gobierno esto no es indiferente, esto es de la máxima gravedad”

Sus declaraciones llegan después de una semana en que La Moneda pasó de responsabilizar al Gobierno anterior a endurecer sus cuestionamientos a las propias AFP. Primero fue el biministro Daniel Mas quien apuntó a decisiones tomadas durante la administración Boric. Luego, Claudio Alvarado abrió la puerta a eventuales medidas y, este martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó el procedimiento sancionatorio iniciado por la Superintendencia de Pensiones contra las siete administradoras.

Quiroz incluso advirtió que los directores pueden responder con su patrimonio si incumplen sus obligaciones legales. El procedimiento del regulador busca determinar eventuales infracciones a los deberes de lealtad y diligencia en las decisiones de inversión que afectaron los fondos D y E.

En ese escenario, Arenas reforzó la posición actual del Ejecutivo, pero sin agregar compromisos concretos de reparación. Consultado por las posibles compensaciones a los afiliados, optó por esperar los resultados de las investigaciones.

“Si yo adelantara soluciones hoy día sería un poco irresponsable de mi parte, pero sí le puedo asegurar que para el Gobierno es prioritario y que vamos a acompañar a esas personas en toda esta investigación y en todas las soluciones que se puedan dar”, señaló.

“Para el Gobierno esto no es indiferente, esto es de la máxima gravedad. Vamos a acompañar todas las investigaciones que se requieran y esas investigaciones nos darán los resultados y las herramientas a aplicar”, insistió.