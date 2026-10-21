Combustibles no dan tregua: nueva alza golpeará a las bencinas y el diésel desde este jueves

El precio de los combustibles volverá a golpear el bolsillo de los consumidores. La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) confirmó este miércoles una quinta alza consecutiva, que comenzará a regir el jueves 22 de octubre y llevará al diésel a acumular un incremento de $401,4 por litro desde fines de julio.

Según el informe de la estatal, las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentarán $41,3 por litro, mientras que el diésel subirá $91,5. La parafina registrará un alza de $24,8 y el gas licuado de uso vehicular, de $13,9 por litro.

Con este ajuste, las bencinas acumulan un encarecimiento de $183,4 por litro desde julio, en medio de una escalada internacional del petróleo que mantiene bajo presión los precios internos.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, vinculó las alzas con los conflictos en Medio Oriente y Rusia, y aseguró que el Gobierno está realizando un esfuerzo para moderar los incrementos mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Según el secretario de Estado, ese esfuerzo ha tenido un costo fiscal cercano a $300 mil millones en tres semanas, mientras los camioneros evalúan una eventual paralización ante el encarecimiento del diésel.

Enap recordó que sus informes corresponden a estimaciones y que los precios finales son determinados por las distribuidoras. El próximo ajuste para gasolinas y diésel está previsto para el 12 de noviembre.