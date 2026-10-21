Tornado en el Maule deja cinco viviendas dañadas y cerca de 15 damnificados

Un tornado se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Retiro, Región del Maule, dejando un balance preliminar de cinco viviendas dañadas y cerca de 15 personas damnificadas, entre ellas siete niños, según informó el alcalde Rafael Ramírez.

AHORA – MAULE 🌪️ Más reportes de la nube embudo en la comuna de Retiro.

Tenemos información de daños y caída de árboles en sectores Huaso Chileno y San Isidro, por lo que nuestros analistas se encuentran determinando si es que el fenómeno pudo haber sido un tornado. Ampliaremos. ©️ Créditos correspondientes. — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 21, 2026

El fenómeno ocurrió alrededor de las 14:07 horas y afectó principalmente a los sectores rurales de Huaso Chileno y Los Maitenes. Los fuertes vientos provocaron desprendimientos de techumbres, caída de árboles sobre viviendas, interrupciones del suministro eléctrico y dificultades en caminos vecinales.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que los antecedentes son compatibles con un tornado de categoría EF-0, la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada, asociada a vientos de entre 105 y 137 kilómetros por hora. No obstante, aclaró que la evaluación es preliminar y que continuará analizando los registros para confirmar la naturaleza y clasificación del fenómeno.

Por su parte, la Red Geocientífica de Chile confirmó la ocurrencia del tornado, inicialmente evaluado entre las categorías EF-0 y EF-1, e informó que trabaja en establecer su trayectoria.

🌪️Daños registrados en un sector de la comuna de #Retiro tras el paso de un tornado. 📹 Septima pagina Noticias @reddeemergencia @RNE_Alpha_8 @carlos_tmk @nimbusmeteorol @chvtiempo @nodoriesgo @alligohler @Liss_Aguilera https://t.co/ER1660lqbM — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 21, 2026

El alcalde Ramírez señaló que los equipos municipales realizan labores de despeje de caminos, mientras las empresas eléctricas trabajan en la reposición del suministro. Hasta el último reporte no se registraban personas lesionadas.

La emergencia ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Meteorología mantiene vigente el aviso por posibles fenómenos tornádicos y trombas marinas entre las regiones del Maule y Los Lagos.