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Tornado en el Maule deja cinco viviendas dañadas y cerca de 15 damnificados PAÍS

Tornado en el Maule deja cinco viviendas dañadas y cerca de 15 damnificados

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La emergencia se registró en sectores rurales de la comuna de Retiro. La Dirección Meteorológica de Chile evalúa preliminarmente el fenómeno como un tornado de categoría EF-0, mientras continúan las alertas en la zona centro-sur.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un tornado se registró este miércoles en sectores rurales de la comuna de Retiro, Región del Maule, provocando voladuras de techumbres, caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y dificultades en caminos vecinales. La Dirección Meteorológica de Chile analiza los antecedentes para establecer la clasificación definitiva del fenómeno, preliminarmente evaluado como EF-0, mientras equipos municipales trabajan en atender la emergencia y restablecer los servicios afectados.
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Un tornado se registró la tarde de este miércoles en la comuna de Retiro, Región del Maule, dejando un balance preliminar de cinco viviendas dañadas y cerca de 15 personas damnificadas, entre ellas siete niños, según informó el alcalde Rafael Ramírez.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 14:07 horas y afectó principalmente a los sectores rurales de Huaso Chileno y Los Maitenes. Los fuertes vientos provocaron desprendimientos de techumbres, caída de árboles sobre viviendas, interrupciones del suministro eléctrico y dificultades en caminos vecinales.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que los antecedentes son compatibles con un tornado de categoría EF-0, la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada, asociada a vientos de entre 105 y 137 kilómetros por hora. No obstante, aclaró que la evaluación es preliminar y que continuará analizando los registros para confirmar la naturaleza y clasificación del fenómeno.

Por su parte, la Red Geocientífica de Chile confirmó la ocurrencia del tornado, inicialmente evaluado entre las categorías EF-0 y EF-1, e informó que trabaja en establecer su trayectoria.

El alcalde Ramírez señaló que los equipos municipales realizan labores de despeje de caminos, mientras las empresas eléctricas trabajan en la reposición del suministro. Hasta el último reporte no se registraban personas lesionadas.

La emergencia ocurrió en medio del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Meteorología mantiene vigente el aviso por posibles fenómenos tornádicos y trombas marinas entre las regiones del Maule y Los Lagos.

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