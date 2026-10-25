Elecciones brasileñas: Lula ganó en votación en Santiago

Un claro triunfo obtuvo el candidato de la izquierda en las elecciones brasileñas, una vez que cerraron las cinco mesas electrónicas que el Consultado de Brasil dispuso en el Hotel Radisson Blu, en Las Condes.

En efecto, según reportó CNN Chile, de unos dos mil votos válidamente emitidos, el representante del Partido de los Trabajadores, “Lula” da Silva consiguió 1.100 preferencias, mientras que el representante de la ultraderecha, Flavio Bolsonaro, obtuvo 937; es decir, un 54 y un 46%, respectivamente.

Cabe indicar que el resultado es semejante a la tendencia de los primeros votos recibidos desde el exterior por el servicio electoral de Brasil, que daba un 57.66% a Da Silva contra un 42.34% para Bolsonaro.

Sin embargo, la publicidad de las votaciones se detuvieron debido a la decisión de la justicia de alargar las votaciones hasta las 19, en función de una petición formulada por el actual presidente, como informó El Mostrador, debido a la escasez de movilización que se registró en distintos estados, entre otros problemas.