Elecciones en Brasil: ahora Bolsonaro supera a Lula

Con más de 30 millones de votos, el candidato de la ultraderecha brasileña, Flavio Bolsonaro, superó en el conteo de sufragios al actual Presidente, Lula de Silva. En efecto, de acuerdo con la información online emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Bolsonaro ya detenta el 51% de los votos, frente al 49% del mandatario.

Cabe recordar que en las primeras votaciones aparecía por delante el candidato Lula da Silva por casi cuatro puntos, pero luego de eso la tendencia al alza del senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro (actualmente condenado a 27 años) no se ha detenido.

Según las cifras que se conocían a las 20 horas, Bolsonaro llevaba un 50.47% de los votos, versus un 49.43% del candidato de la izquierda. Bolsonaro estaba adelante con 15 millones de votos 716 mil votos, frente a 15 millones 270 mil votos de Lula.