Guion conocido: Rabat culpa al gobierno anterior por Ley que beneficia a violadores

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó este domingo la polémica generada por la firma de decretos que permitieron reducir las penas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, defendiendo el cambio de criterio adoptado por su cartera y anunciando una modificación legal para reforzar el control sobre este mecanismo.

En entrevista con el programa Estado Nacional, Rabat reconoció que se trató de una “semana compleja”, tanto por las dificultades técnicas y jurídicas involucradas como por el impacto en las víctimas de delitos de especial gravedad.

“Estamos frente a dos órdenes de problemas, unos que son técnicos, jurídicos, y que muchas veces dar la explicación a esos problemas es dificultoso, pero también estamos con personas que han sido víctimas de delitos gravísimos”, sostuvo.

Pese a todo lo ocurrido y al hecho de que el Presidente Kast ordenó suspender las rebajas de condenas, defendió la decisión de modificar el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia, apuntando a la administración anterior: “hubo otro gobierno que tuvo este problema cuatro años en sus manos y no hizo absolutamente nada para corregirlo”, afirmó.

Rabat también respondió a los cuestionamientos respecto de la actuación del Ejecutivo en tribunales, luego de que se le reprochara no haber recurrido judicialmente las decisiones que terminaron respaldando el mecanismo de rebaja de condenas.

“Si usted me dice que pelear en los tribunales es recibir más de 200 sentencias en el mismo sentido, si usted me dice que pelear en los tribunales es anunciarse en algunos casos para alegar cinco minutos, yo le digo que eso no es así”, planteó.

Reforma al procedimiento

Frente a la controversia, el ministro anunció que el Gobierno ingresará un proyecto de ley con discusión inmediata para modificar el procedimiento de reducción de condenas y fortalecer la participación de las víctimas.

“Estamos perfeccionando a partir del proyecto de ley, que vamos a ingresar con discusión inmediata el día de mañana, una modificación a este procedimiento”, señaló. Uno de los principales cambios será incorporar formalmente a las víctimas en el proceso. Rabat explicó que la modificación de 2023 al decreto ley 321 sobre libertad condicional estableció la posibilidad de escucharlas, pero que esa regla no fue incorporada al mecanismo regulado por la ley 19.856.

Asimismo, adelantó que se buscará ampliar el control judicial sobre estas decisiones. “Vamos a modificar la ley para que se pondere también el mérito de esta decisión por el juez de garantía”, indicó.

Según explicó, actualmente la revisión que realiza el Ministerio de Justicia “no es del mérito de la decisión, sino que únicamente es una cuestión formal, objetiva”. Por ello, el proyecto incorporaría “un control directo” de carácter jurisdiccional.

“No he pensado en renunciar”

Consultado por la responsabilidad que le corresponde en la aplicación de la normativa vigente, Rabat reivindicó que su actuación estuvo determinada por las obligaciones legales de su cargo. En esa línea, justificó nuevamente el cambio de criterio adoptado por su cartera en los fallos de la Corte Suprema.

“En más de 250 oportunidades la Corte Suprema le dijo a esos ministros de Justicia que habían privado de libertad a una persona, ilegalmente. (…) Si yo no reacciono como ministro de Justicia frente a ese fallo ejecutoriado de la excelentísima Corte Suprema, creo que estoy en una omisión importante”, agregó.

Respecto de una eventual acusación constitucional en su contra, la autoridad señaló entender que está frente a una facultad que tienen los legisladores, aunque agregó que “también creo, y esta semana ha sido bastante clara, en que he estado comportándome conforme a la Constitución y la ley. Y ahora, a lo que me voy a abocar, es a buscar la solución a este problema”, reiteró.

Finalmente, Rabat afirmó que hasta ahora no ha pensado en renunciar. “El Presidente de la República me invitó a una cuestión que es maravillosa, que es servir a Chile. Y espero acompañar al Presidente de la República durante sus cuatro años de mandato”, dijo.