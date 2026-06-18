¿Ir o no ir? La incomodidad con la ministra Toledo por no asistir a seminario sobre cambio climático

Incomodidad existe entre los organizadores del seminario “Desafíos de la institucionalidad climática en la agenda pública 2026-2030” con la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, dado que pese a que trataron insistentemente de contar con ella para esta instancia, la secretaria de Estado respondió con un “no”.

En vez de ello, asistirá, con solo algunas horas de diferencia, a un evento sobre el mismo tema, pero organizado por el think tank Libertad y Desarrollo (vinculado a la derecha tradicional), en vez de ir al seminario ya mencionado, que es impulsado por dos centros de estudio de las universidades de Valparaíso y Católica de Valparaíso.

Según fuentes universitarias, hace varias semanas ya que los organizadores contactaron a la ministra por medio de su jefatura de gabinete, invitándola a participar de la jornada inaugural del seminario, que fue planificado por el Centro de Estudios para la Gestión Pública de la UV y por el Centro de acción climática de la PUCV, donde se realizará esta mañana, a contar de las 12 horas y que contará, entre otras expositoras, con la profesora de la U. de Chile y exministra del Medio Ambiente Maisa Rojas.

Su sucesora en el ministerio –dicen las mismas fuentes– pasó un buen tiempo sin responder a la invitación, hasta que finalmente informó que no asistiría, sin argumentar, por ejemplo, algún problema de agenda.

Por eso sorprendió cuando comenzaron a circular en Instagram posteos invitando a un seminario organizado por L&D y titulado “Agenda ambiental y desarrollos: desafíos del Ministerio del Medio Ambiente”, que se efectuará hoy también, a partir de las 09:00 horas, en el auditorio del centro de estudios, en Las Condes, y que tiene como expositora justamente a la ministra Toledo y será moderado por el ingeniero comercial y máster en Economía de la Universidad de Chicago, Hernán Cheyre.

La ministra Toledo, a su vez, estudió ingeniería civil industrial con mención eléctrica y posee un máster en derecho regulatorio. Algunas semanas atrás estuvo en el eje de la polémica, debido a las dudas con que respondió a una pregunta de Mónica Rincón, en CNN Chile, respecto del cambio climático.

En efecto, cuando la periodista le preguntó sobre si los humanos eran los causantes de este, la secretaria de Estado matizó el tema, aseverando que “hay divergencia en este momento. Lo importante es que Chile se está haciendo cargo de esto; hay una ley marco de cambio climático que se está implementando”. Solo luego de que Rincón le insistiera, Toledo aceptó que “el hombre obviamente tiene un aporte, de todas maneras”.

N. de la R.: El título de esta nota usaba inicialmente la palabra “molestia”, pero fue reemplazada por “incomodidad”, dado a que juicio de una de las fuentes el primer concepto no era exacto.