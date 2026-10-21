México: una generación sedienta se moviliza ante la crisis del agua

En Guadalajara, la gota que derramó el vaso del descontento social es negra, maloliente y no apta para el consumo humano. Desde principios de 2026, se han intensificado las quejas de habitantes de esta ciudad por la mala calidad del agua que llega a sus casas.

En redes sociales, abundan videos en los que se ve salir agua turbia y amarillenta de los grifos. Vecinos de la zona metropolitana de Guadalajara relatan que el líquido, además, huele a caño y heces.

La demanda por agua limpia culminó en dos grandes manifestaciones en octubre, que obligaron al Gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, a reconocer la grave crisis hídrica en la capital.

¿Por qué está contaminada el agua?

“Tenemos un cóctel de contaminación, que varía de acuerdo con la ubicación de las colonias, en toda el área metropolitana de Guadalajara”, cuenta a DW el Dr. José Arturo Gleason Espíndola, jefe del Laboratorio de Tecnología Arquitectónico Urbana Sustentable de la Universidad de Guadalajara.

Pruebas de agua de colegas académicos y de colectivos comunitarios habrían identificado concentraciones de cloro residual, fluoruros, nitratos, nitritos, plomo, aluminio, mercurio y hierro, además de bacterias, virus y un elevado grado de dureza.

La mayor contaminación se presenta en alrededor de un 60 por ciento de la población, que es abastecida del Lago de Chapala, explica Gleason: “El Lago de Chapala es un cuerpo de agua altamente contaminado por los escasos flujos que vienen del río Lerma, pero principalmente por las descargas de aguas negras de los ribereños”.

Además, una parte del agua del lago “es extraída a través de un canal abierto, construido en 1956, y llega a una potabilizadora vieja, a la que no se le ha dado mantenimiento por muchos años”, agrega.

A través de una serie de acueductos y un acuaférico, que en su mayoría fueron construidos entre 1955 y 1983, el agua se reparte en toda la ciudad y pasa por tanques viejos con filtraciones de aguas negras y redes agujereadas, las más antiguas con más de 80 años, detalla el profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara.

Protesta intergeneracional

La demanda legítima por agua potable ha motivado a muchas personas de distintas edades a salir a las calles a manifestar su inconformidad por primera vez en sus vidas, señala Luis Antonio Mata Zúñiga, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE), de la Universidad Iberoamericana, quien destaca el carácter intergeneracional de las protestas.

Los jóvenes “han tenido una participación copiosa en las marchas, en el cuestionamiento directo a las autoridades y en las movilizaciones de solidaridad con las personas detenidas a propósito de las protestas”, comenta el experto, en declaraciones a DW.

Así, por ejemplo, jóvenes de Guadalajara aprovecharon la presencia del reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro en el Festival Internacional de Cine de Morelia para llevar la crisis hídrica a un público internacional. En redes sociales documentaron el apoyo de Del Toro a los afectados.

Más allá de la demanda principal de poder acceder a agua limpia y saludable, los jóvenes también exigen verdad y transparencia, observa Mata Zúñiga.

“Los colectivos piden declarar la emergencia sanitaria y rechazan que garrafones o pipas a unos cuantos sean la solución. Para un estudiante o un joven que vive por su cuenta, comprar agua embotellada de forma permanente es un gasto que no tiene por qué asumir y que muchos jóvenes no pueden asumir”, prosigue.

A juicio del académico del Centro INIDE, otras demandas son el derecho a protestar sin ser criminalizados y evitar que el agua no se convierta en un negocio mediante su privatización.

“En el fondo, lo que critican es un modelo de gobierno que responde a una demanda de derechos con una lógica de seguridad. Para muchos de estos jóvenes, esta es su primera experiencia de protesta, y quizá también de gas lacrimógeno. Cómo respondan las instituciones definirá buena parte de su relación futura con la política”, cree Mata Zúñiga.

Propuesta no soluciona el problema

La principal propuesta de las autoridades mexicanas consiste en construir un nuevo acueducto cerrado, paralelo a otro que existe desde 1991 y que también está cerrado.

“Sin embargo, no están atacando el problema de fondo”, critica Gleason Espíndola, puesto que no se estaría contemplando la erradicación de la fuente de contaminación en el Lago de Chapala, los acuíferos o la presa de Calderón. De ahí que tema una catástrofe ambiental en el futuro.

Esta semana, las autoridades tapatías comenzaron con la implementación de un sistema de rotación y racionamiento de agua, para garantizar el abastecimiento con agua limpia.

A simple vista, la calidad del agua parece haber mejorado. Sin embargo, el experto de la Universidad de Guadalajara destaca la falta de un monitoreo de calidad constante.