Representante de Trump califica al Presidente de EEUU y a Putin como “humanitarios”

Un enviado especial de Estados Unidos a Rusia, Steve Witkoff, dijo al Presidente de ese país, el exagente de la KGB Vladimir Putin, que “usted habla tanto de que mi presidente, el presidente Trump, es un humanitario… usted también es un humanitario, señor, y lo saludo”.

La lisonja, emitida por uno de los amigos personales más cercanos a Trump, fue dada a conocer por RT, el canal de televisión propagandístico manejado por el Kremlin, se produjo luego de que Rusia liberara al ciudadano de Estados Unidos Stephan Hubbard, de 75 años, un profesor jubilado que en 2014 se estableció en la ciudad ucraniana de Izium, con su pareja.

Allí fue capturado el 2 de abril de 2022, acusado por los rusos de ser un mercenario al servicio de los ucranianos, algo que su defensa siempre ha negado, asegurando que el hombre estaba en su casa y que fue secuestrado desde ella.

Sin perjuicio de lo anterior, fue sometido a un juicio a puertas cerradas, en el cual fue condenado a una pena de seis años y 10 meses de prisión. Un ruso que estuvo preso junto a él dijo que el norteamericano fue torturado con descargas de electricidad, que fue golpeado por los guardias y privado de alimentos.

“Le pegaban todo el tiempo, igual que al resto de nosotros” declaró a la Agencia AFP Ihor Shyshko, una vez en libertad y refugiado en Ucrania. “Lo golpeaban con palos y porras y lo pateaban. Lo agredían con perros” aseveró, agregando que además de golpearlo en los genitales, los obligaban “a simular actos sexuales entre los presos”.

Luego de tan humanitario tratamiento, el profesor Hubbard fue liberado luego de que el presidente Donald Trump, que históricamente ha tendido a acercarse mucho a Putin, levantara varias sanciones que pesan contra la Federación Rusa y el 9 de octubre anunció una serie de operaciones de compra de petróleo a Rusia, para suplir la falta de combustible que se está registrando en EEUU, como consecuencia de la guerra que Trump inició contra Irán, lo que generó una serie de protestas de parte del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

En su cuenta de X, el conocido politólogo subió el video acompañado de un breve comentario: “realmente difícil de ver”.