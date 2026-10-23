Cómo Trump está tratando de influir para que Bolsonaro gane en Brasil

Mientras Brasil se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 25 de octubre, las encuestas sugieren que la contienda entre el actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, y el candidato de derecha, el senador Flávio Bolsonaro, está increíblemente reñida.

Si bien la corrupción y la delincuencia dominan la agenda de la campaña, al presidente Lula y a sus partidarios les preocupa otro tema: la presunta injerencia estadounidense.

Alegan que Estados Unidos tomó una serie de medidas políticas, diplomáticas y económicas para favorecer al senador Bolsonaro, quien sería más propicio para los intereses estadounidenses si ganara las elecciones, según afirman.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que sigue “muy de cerca” las elecciones brasileñas, pero ¿constituyen las medidas de su gobierno una injerencia en las elecciones?

Aranceles y sanciones

En los últimos meses, las relaciones entre Brasilia y Washington han estado en crisis, ya que el gobierno brasileño acusa a la administración Trump de tomar medidas para favorecer la campaña del senador Bolsonaro.

Esto incluye acusaciones de que Estados Unidos exigió la liberación del expresidente Jair Bolsonaro como parte de una lista de condiciones para reducir los aranceles comerciales impuestos a Brasil el año pasado.

Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 ante Lula.

Las exigencias figuran en un documento obtenido y publicado por el periódico brasileño O Estado de S. Paulo, el 17 de septiembre. El documento no menciona al expresidente, sino que se refiere a “disidentes políticos”, indica el reporte.

Sin embargo, tanto Trump como el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, han expresado públicamente su rechazo al encarcelamiento de Bolsonaro.

Trump lo ha calificado de “cacería de brujas”.

“Los aranceles fueron diseñados por la administración Trump para presionar al gobierno brasileño”, le dice a la BBC el profesor James N. Green, experto en historia política brasileña de la Universidad de Brown en Estados Unidos.

“No había justificación económica. Era simplemente otra forma de interferir en las elecciones”, añade, tras señalar que Washington tenía una balanza comercial favorable con Brasilia cuando se impusieron los aranceles.

La campaña del presidente Lula también ha acusado al gigante tecnológico estadounidense Meta de reducir la visibilidad de su contenido en Facebook, Instagram y Whatsapp, plataformas con un gran número de usuarios en Brasil.

Aunque Meta negó las acusaciones, comunicaciones internas de empleados obtenidas por el periódico brasileño Folha de Sao Paulo hablan de restricciones aplicadas a cuentas vinculadas al candidato de izquierda.

“Intento de interferir”

El 19 de septiembre, el periódico brasileño Folha de São Paulo publicó un documento en el que la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) elevaba a un nivel crítico la posibilidad de injerencia estadounidense en las elecciones.

En Estados Unidos, un grupo de 31 legisladores del Partido Demócrata, encabezados por el senador independiente Bernie Sanders, enviaron una carta a Rubio criticando “un aparente intento de interferir y potencialmente socavar” las elecciones brasileñas.

Estados Unidos ha negado que trate de interferir en los comicios de Brasil.

El Departamento de Estado indicó, en un comunicado emitido en septiembre, que “cualquier insinuación de una ‘estrategia’ para socavar las elecciones de una nación democrática es una mentira sin fundamento”.

El 2 de octubre, la Casa Blanca respondió mediante otro comunicado, firmado por la portavoz Anna Kelly: “Los líderes conservadores están ganando elecciones en todo el hemisferio occidental por mérito propio, porque todo el mundo ve el éxito de las políticas del presidente Trump”.

“Estas acusaciones [de interferencia] son un disparate”.

Medidas de EEUU

En mayo, la Casa Blanca recibió al senador Bolsonaro, quien es el hijo mayor del expresidente, en un gesto inusual dado que no es jefe de Estado ni de gobierno en ejercicio.

Bolsonaro le pidió formalmente a Trump que declarara a dos de las mayores organizaciones criminales de Brasil, el PCC y el Comando Vermelho, como grupos terroristas.

La campaña del senador tiene como promesa clave una posición más dura contra el crimen.

Dos días después de la visita, Washington anunció la decisión de incluir a ambos grupos en la lista negra, lo que fue celebrado por el senador y criticado por Lula, quien consideró que representaba una “injerencia externa en los procesos electorales” y abría la puerta a la intervención estadounidense en el país.

Estados Unidos también ha tomado medidas diplomáticas contra el gobierno de Lula en los últimos meses, al imponer sanciones contra funcionarios brasileños, entre ellos el ministro de Salud, Alexandre Padilha; el magistrado del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes y agentes de la Policía Federal involucrados en investigaciones contra partidarios de Bolsonaro.

En agosto, Washington también revocó el visado de la embajadora brasileña en Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, pero alegó que esto se debía a la demora de Brasil en aprobar el nombramiento del nuevo embajador estadounidense en Brasilia.

¿Podría Trump realmente ayudar al senador Bolsonaro a ganar?

En junio, la empresa brasileña de encuestas Datafolha publicó un informe que indicaba que el 65% de los votantes se mostraban indiferentes ante el respaldo de Washington y que al 15% incluso les resultaría desagradable.

Sin embargo, el 17% admitió que el apoyo de Trump aumentaría su deseo de votar por el candidato elegido.

Los expertos entrevistados por la BBC creen que el mandatario de EE.UU. ha demostrado su capacidad para persuadir a sus aliados políticos de dar el paso definitivo.

Tras su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, se produjo una oleada de triunfos electorales de la derecha en América Latina, incluido el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil en 2018.

Ahora Trump parece dispuesto a respaldar públicamente a candidatos con creencias políticas similares en un grado sin precedentes.

“Antes de Trump, ningún presidente estadounidense había mostrado una postura tan abiertamente partidista a favor de un partido o un candidato”, explicó a la BBC Christopher Sabatini, experto en América Latina del centro de estudios de relaciones internacionales Chatham House, con sede en Londres.

“Ese tipo de apoyo puede ser determinante en una contienda electoral reñida”.

En las dos elecciones presidenciales más recientes de Sudamérica (Perú y Colombia), tanto los candidatos de derecha (Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella) como los populistas derrotaron a sus oponentes de izquierda por márgenes muy ajustados.

Ambos contaron con el apoyo público de Trump.

En las elecciones legislativas de 2025 en Argentina, en un momento en que la popularidad del presidente Javier Milei estaba en declive, Trump anunció que la ayuda económica estadounidense al país latinoamericano, que atravesaba dificultades, estaría condicionada a la victoria de su aliado.

La coalición de Milei se impuso por una aplastante mayoría que las encuestas no habían previsto.

“Es imposible saber cuántas personas votaron por la coalición de Milei debido a lo que dijo Trump”, opina Sabatini, “pero parece claro que este tipo de mensaje tiene su atractivo entre los votantes de derecha”.

Una larga historia

El gobierno estadounidense también celebró las victorias de los candidatos de derecha en las elecciones presidenciales de Ecuador y Chile en 2025.

Según el profesor Dov Levin, politólogo estadounidense de la Universidad de Hong Kong, Washington tiene una larga historia de esfuerzos por influir en el resultado de las elecciones en el extranjero que se remonta a antes de la llegada de Trump.

En un estudio publicado en 2024, escribió haber identificado alrededor de 130 intentos por parte de sucesivos gobiernos estadounidenses entre 1946 y 2014 para influir en las elecciones.

Calculó que la interferencia aumentó el porcentaje de votos del bando respaldado en una media de un 3%.

“Los efectos de tal injerencia son aún mayores cuando se realiza de forma manifiesta”, le dijo el profesor Levin a la BBC.

“Lo inusual de la injerencia electoral estadounidense bajo el mandato de Trump es su participación tan abierta y personal en dicha injerencia”.

Pero Christopher Garman, experto en América Latina de la consultora Eurasia Group, advierte que no debemos sobreestimar el factor Trump.

Si bien la intervención del presidente estadounidense en las elecciones legislativas argentinas influyó significativamente en el resultado, Garman sugiere que el giro a la derecha que se está produciendo en Sudamérica se debe principalmente a cuestiones locales.

“La posición de Flávio Bolsonaro se explica mucho más por el descontento de los votantes con el gobierno de Lula que por cualquier ayuda de la Casa Blanca”, opina.

“Si bien el presidente Trump se ha atribuido el mérito de la victoria de candidatos afines políticamente, esos países ya se estaban moviendo en esa dirección”.

Las últimas cifras de las encuestas electorales brasileñas, recopiladas por el monitor de encuestas de BBC News Brasil el 22 de octubre, muestran al senador Bolsonaro aventajando al presidente Lula por un promedio del 1% (47% frente al 46%, con un 8% de votantes aún indecisos), lo que sugiere que el resultado de la votación del domingo está lejos de estar decidido.