El futuro climático del planeta se juega en las elecciones de Brasil

Pocas elecciones son tan importantes para el medio ambiente como las presidenciales en Brasil. Al albergar el país la mayor parte de la selva amazónica, un importante sumidero de carbono a escala global, las políticas de conservación de Brasil tienen un impacto mundial.

Los ambientalistas ya han expresado su preocupación por el hecho de que el candidato Flávio Bolsonaro (PL) haya obtenido un 2 % de ventaja sobre el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), en la primera vuelta de las elecciones.

“Sin querer sonar alarmista, diría que la reelección de Lula es la única barrera entre nosotros y el fin de la Amazonía“, afirma Claudio Angelo, coordinador de política internacional del Observatorio del Clima, una red de ONG brasileñas.

Una de las defensas más poderosas de la naturaleza

A lo largo de décadas, la selva amazónica ha actuado como una de las defensas más poderosas de la naturaleza contra el cambio climático. Sin embargo, este bioma también ha sufrido una deforestación a gran escala.

Durante la presidencia del padre de Flávio, Jair Bolsonaro, de 2019 a 2022, se debilitaron los organismos ambientales y se redujeron las medidas de fiscalización. Como resultado, la tala de la selva tropical alcanzó tasas sin precedentes.

“Se descuidó la agenda ambiental y se revirtió el control que el gobierno ejercía sobre la contaminación en general —y, específicamente, sobre la deforestación—”, explica Claudio Forner, jefe de política climática de Climate Analytics, un think tank con sede en Berlín.

Durante los cuatro años del gobierno de Bolsonaro, se estima que se destruyeron 45.586 kilómetros cuadrados de la Amazonía —un área mayor que la superficie de Dinamarca—. La selva, por su parte, ya no es tan resiliente como antes. Los científicos advierten que, en la actualidad, algunas partes del bioma emiten más carbono del que absorben.

Lula asumió el gobierno con un mensaje de protección de la Amazonía. Prometió poner fin a la deforestación para 2030, amplió el monitoreo de la selva y fortaleció el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), el organismo responsable de la fiscalización ambiental. Bajo su administración, la deforestación se redujo significativamente, y se prevé que, en 2026, alcance su nivel más bajo en una década. Esto representa una disminución total del 41 % en comparación con el período en que Jair Bolsonaro ocupó la presidencia.

Medio ambiente versus economía

Los expertos ya han criticado el historial de Flávio Bolsonaro en lo que respecta a la protección forestal. Como senador, presentó en 2019 un proyecto de ley que podría tener graves repercusiones para la Amazonía. Actualmente, los propietarios rurales están obligados a preservar el 80 % de sus tierras con vegetación nativa. El proyecto les permitiría utilizar sus propiedades como mejor les pareciera.

“La señal que dé el presidente podría ser ‘ahora pueden deforestar’ o ‘ahora será más difícil deforestar'”, afirma a DW Ana Yang, directora del Centro de Medio Ambiente y Sociedad del think tank Chatham House, con sede en Londres.

“En el momento en que se reduce la capacidad de fiscalización, la deforestación aumenta”, advierte.

Flávio también prometió acabar con la deforestación ilegal para 2029, un año antes de la meta de Lula. Sin embargo, Claudio Angelo ve esta promesa con escepticismo. “Acabará con la deforestación ilegal, no haciendo cumplir la ley, sino legalizándola”, dice.

“Desafortunadamente, el cambio climático se ha convertido en un tema partidista. En lugar de ofrecer una solución desde su propia perspectiva, los sectores de derecha presentan el cambio climático como un problema inventado (…) argumentando que la regulación va en contra del crecimiento económico o la competitividad, y que el objetivo de la izquierda sería controlar los medios de producción”, explica Forner.

Una victoria de Bolsonaro probablemente haría que Brasil se alejara de su posición de líder en la agenda climática —posición consolidada el año pasado, cuando el país fue sede de la Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP30), celebrada en la ciudad de Belém.

Sin embargo, los expertos señalan que una victoria de Lula, por sí sola, no garantizaría una victoria para la agenda climática. Aunque el actual gobierno ha promovido reducciones significativas en la deforestación, también ha respaldado planes para expandir la producción de petróleo.

Angelo afirma que la decisión de permitir la perforación exploratoria, como en la desembocadura del río Amazonas, fue una “traición” del mandato de Lula, pero agregó que el historial general del presidente en materia climática ha sido “bastante impresionante”. “Lula es el peor líder climático del mundo —excepto por todos los demás—”, dice.

La segunda vuelta electoral se celebra el 25 de octubre. A pesar de la importancia de la selva amazónica a nivel global, para muchos brasileños el tema climático no es una prioridad.

“Al fin y al cabo, lo que le importa a la gente es el acceso a la educación, al saneamiento y a la salud”, afirma Yang. Ella señala que la construcción de una carretera a través de la Amazonía para facilitar el acceso a esos servicios, aunque criticada fuera de Brasil por destruir partes de la selva tropical, es vista como algo deseable por los votantes.

“No tienen tiempo para preocuparse por eso. No porque no quieran, sino porque están preocupados por su propia supervivencia”.