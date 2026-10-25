Haití: El Salvador despliega tropas para buscar soldados desaparecidos

El Salvador desplegó tropas especiales en Haití, luego de que cuatro soldados salvadoreños, integrantes de una misión respaldada por la ONU, desaparecieran en una emboscada de una banda criminal, el jueves pasado.

El contingente apoyará las tareas de búsqueda en la zona de Plaine du Cul-de-Sac, en las afueras de Puerto Príncipe, indicó la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión autorizada por la ONU en apoyo a Haití.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele fustigó a quienes critican en redes sociales que haya enviado militares o que consideran que subestima el poder de las pandillas haitianas. “Las pandillas de Haití son satánicas y es de conocimiento público que hacen sacrificios humanos. Dios nos concederá la victoria”, escribió en la red social X.

Los cuatro soldados salvadoreños desaparecieron el domingo cuando bandas armadas atacaron el vehículo blindado en el que regresaban a su base desde un mercado en las afueras de Puerto Príncipe, dijo el representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad el lunes.

Los atacantes dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el autmóvil, precisó Waltz, quien añadió que las autoridades creen que los cuatro militares sobrevivieron.