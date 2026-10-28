Al ministro Alvarado también le gustan las selfies viajeras

La fotografía publicada por el subsecretario Máximo Pavez al interior de un avión ejecutivo de la Fach –hablando por celular, pierna cruzada, bandera chilena en la solapa y mirada fijada en el infinito–, generó críticas públicas, incluido memes, y la reprimenda del biministro Claudio Alvarado quien calificó el hecho como un “error”, aseverando que “no me parecen ese tipo de fotografías”.

Alvarado aseguró que la imagen previa al traslado de la autoridad a la cumbre de la Coalición Americana contra los carteles (A3C) en República Dominicana en el Gulstream G-IV de la FACH, donde el único pasajero era Pavez, le parecía incómoda y molesta, evitando asumir el contexto de profundos recortes económicos en el aparato público. “Yo creo que fue un profundo error y la magnitud del error da cuenta que sea una noticia pública”, dijo.

Tras una avalancha de críticas, Pavez decidió borrar ese mismo día la imagen de la controversia. El subsecretario, sin embargo, no fue la única autoridad del Gobierno que optó por bajar de sus redes sociales registros al interior de aeronaves de las Fuerzas Armadas. También lo hicieron desde el círculo cercano a Alvarado, previendo que la bola de nieve también pudiera tocar al ministro del Interior y la Segegob.

Si bien las imágenes fueron tomadas en otro contexto, la severidad de Alvarado argumentando que no le parecían “ese tipo de fotografías” es lo que seguramente llevó a su jefa de comunicaciones en el ministerio del Interior, Karelyn Lüttecke, a eliminar una selfie que mantenía en su Instagram donde aparece junto con Alvarado arriba de una aeronave -aparentemente un helicóptero– y una foto de perfil donde figura sentada en un avión similar al usado por Máximo Pavez, aunque a diferencia de Pavez ella no es la única pasajera. La foto con el ministro Alvarado aparece publicada el 1 de octubre, fecha que coincide con un viaje que realizaron diversas autoridades, encabezadas por el Presidente José Antonio Kast, a la Región de Antofagasta.

La otra foto, sin embargo, parece haber sido tomada al interior de un avión.

La determinación de borrar las imágenes y poner candado a su cuenta llamó la atención en fuentes del oficialismo, pues se trataría de una tendencia extendida al interior del gabinete del Presidente, acorde a las propias directrices planteadas en materia de difusión y evaluación de desempeño, instancia medible a través de un software que evalúa el desempeño de ministros y subsecretarios en plataformas digitales, conocido como índice de Participación de Autoridades (IPA).

La imagen borrada de Alvarado con Lüttecke, registrada el 1 de octubre de este año, tuvo varios “me gusta”, entre ellos, del biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange.

Nuevas cifras del viaje de Pavez

Respecto del viaje de la discordia a República Dominicana, El Mostrador pudo recopilar nuevos antecedentes sobre el traslado del ministro Pavez a la isla caribeña. Efectivamente el periplo se realizó a bordo de un Gulfestream IV (G-IV), un jet ejecutivo de largo alcance operado por el Grupo de Aviación Nº10 de la Fuerza Aérea de Chile con base en Santiago.

Según información proveniente de oficiales activos de la Fuerza Aérea, el valor de una hora de vuelo para este tipo de aeronaves oscila entre US$7.000 y US$10.500, o sea, entre 6,5 y 10 millones de pesos, aproximadamente, mucho más alto que el costo de operación nominal, que estima ese valor en unos US$2.700.

El viaje directo a República Dominicana, según fuentes especializadas, tomaría entre 7 y 8 horas, para cubrir un trayecto de aproximadamente 5.800 kilómetros, tal como informó el Mostrador en un reportaje previo. Considerando estos antecedentes, dependiendo de cómo calcule al interior de la FACH, el viaje del ministro Pavez habría involucrado un desembolso para el Estado que podría oscilar entre los 110 millones y los 165 millones de pesos, muy superior a los cerca de 30 millones que valdría si solo

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