¿Un pisco con más grados es necesariamente mejor? No. La graduación alcohólica es solo uno de los factores que definen las características de este destilado chileno. La variedad de uva, el proceso de elaboración y el eventual envejecimiento en madera también influyen en sus aromas, textura y persistencia, por lo que la elección depende del estilo que se busque.

¿Qué diferencia a un pisco de otro?

El pisco chileno se obtiene mediante la destilación de vinos elaborados con uvas pisqueras. Sin embargo, sus características comienzan a definirse mucho antes de llegar a la botella: desde la variedad de uva y el territorio de origen hasta la fermentación, la destilación y el tiempo de reposo.

Estas etapas pueden dar lugar a destilados con perfiles diferentes.

Algunos destacan por su frescura y expresión aromática, mientras que otros desarrollan mayor estructura y complejidad a partir de su contacto con la madera. Por eso, al momento de escoger un pisco, no basta con fijarse en el precio o en la graduación que aparece en la etiqueta. También conviene considerar cómo se utilizará: no necesariamente se busca el mismo perfil para preparar un cóctel que para beber el destilado solo.

“Cuando hablamos de elegir un buen pisco, lo primero es pensar qué estamos buscando. Un destilado para coctelería puede necesitar características distintas de uno pensado para beber solo. Los grados son una variable importante, pero están lejos de ser la única”, explica Denees Bou, gerente comercial de Pisquera Bou Barroeta.

Graduación alcohólica: ¿qué significan los grados del pisco?

La graduación alcohólica es una de las referencias que permiten distinguir estilos de pisco, pero un número más alto no equivale automáticamente a una mayor calidad.

La normativa chilena distingue las siguientes categorías según su graduación mínima:

Pisco Tradicional: desde 30°.

desde 30°. Pisco Especial: desde 35°.

desde 35°. Pisco Reservado: desde 40°.

desde 40°. Gran Pisco: desde 43°.

Una graduación más elevada puede traducirse en una mayor percepción de intensidad y persistencia. Sin embargo, el resultado en la copa también depende del equilibrio entre el alcohol, los aromas, la textura y el proceso de elaboración.

Así, dos piscos de 40° pueden ofrecer experiencias distintas: uno puede destacar por sus notas frescas y aromáticas, mientras que otro puede presentar un perfil más complejo debido a su paso por madera.

La graduación, por tanto, funciona como un elemento de comparación, pero no es suficiente para determinar cuál es el mejor pisco para cada consumidor.

Pisco de guarda y envejecido: qué cambia con la madera

El tiempo de reposo y el recipiente utilizado durante ese proceso también influyen en las características del destilado. En particular, el contacto con madera puede modificar su expresión aromática, textura y complejidad.

En Chile, la denominación “guarda” puede utilizarse cuando los alcoholes han permanecido al menos 180 días en contacto con madera noble. En tanto, la referencia “envejecido” exige un mínimo de 360 días.

Durante ese período, la madera puede aportar notas especiadas y dulces, además de cambios en la textura y la persistencia. El resultado depende, entre otros factores, del tipo de madera y del tiempo de contacto.

Esto no significa que un pisco envejecido sea necesariamente superior a uno transparente o con menor tiempo de reposo. Se trata de perfiles diferentes, cuya elección depende de las preferencias de quien lo consume y del uso que quiera darle.

Cómo escoger un pisco según la preparación

La forma en que se servirá el destilado es otra variable útil al momento de elegir una botella. Un pisco destinado a la coctelería debe mantener una presencia adecuada frente a los demás ingredientes, mientras que uno que se beberá solo permite apreciar de manera más directa sus características.

Para preparaciones frescas, como un pisco sour, puede resultar apropiado un destilado limpio y aromático. En mezclas como la piscola, los highballs o los cócteles con agua tónica, conviene considerar un perfil que conserve su presencia frente al acompañamiento.

Si la idea es beberlo solo, un pisco con menor influencia de la madera puede permitir apreciar más directamente la expresión de la uva. En cambio, uno envejecido puede ofrecer mayor profundidad, textura y persistencia.

“Una buena forma de aprender es probar primero una pequeña cantidad sola. Antes de mezclar un pisco podemos reconocer sus aromas, su textura y su final. Eso permite entender mucho mejor qué tenemos en la copa y cómo queremos disfrutarlo”, agrega Bou.

La recomendación apunta a observar el destilado antes de combinarlo con otros ingredientes. De esta manera, es posible reconocer diferencias entre etiquetas y desarrollar preferencias propias, más allá de la graduación o el tiempo de envejecimiento.

¿Cómo identificar un buen pisco chileno?

No existe una única botella que sea la mejor para todos los consumidores. La elección depende del perfil sensorial que se prefiera, de la ocasión y de la preparación en que se utilizará.

Para comparar alternativas, es posible considerar el origen del destilado, su proceso productivo, la graduación alcohólica y el tiempo de guarda. La evaluación sensorial y los reconocimientos obtenidos en competencias especializadas también pueden aportar referencias adicionales, aunque no reemplazan las preferencias personales.

En definitiva, elegir un buen pisco implica mirar más allá de los grados de alcohol. Comprender las diferencias entre graduación, guarda y envejecimiento permite identificar qué características se ajustan mejor a cada preparación y preferencia, sin asumir que un destilado más intenso o con más tiempo en madera será necesariamente superior.