Día de la Papa Frita: promociones desde $1.000, 2x1 y recargas para este 20 de agosto

Crujientes, clásicas, con cheddar, en formato familiar o simplemente acompañadas de ketchup. Este jueves 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita y distintas cadenas de comida rápida, restaurantes y aplicaciones de delivery se sumaron con promociones especiales.

La fecha encuentra a las papas fritas como uno de los productos más solicitados en las plataformas de reparto. Según cifras difundidas por Uber Eats, durante el último año se pidieron 5,5 millones de porciones de papas fritas a través de su aplicación en Chile. Valparaíso encabeza el listado de ciudades donde más se solicitan, seguida por Concepción, Santiago, La Serena y Rancagua.

Las promociones de este año incluyen desde porciones a $1.000 hasta descuentos de 50%, formatos 2x1, recargas y beneficios al comprar hamburguesas o completos. Eso sí, varias ofertas dependen del canal utilizado: algunas son exclusivas de las aplicaciones de cada cadena y otras estarán disponibles a través de Rappi o Uber Eats.

Papas a $1.000

Uno de los precios que más se repite este año es el de $1.000 por una porción de papas fritas.

Pronto Copec tendrá este jueves 20 de agosto papas fritas a $1.000, beneficio disponible exclusivamente para quienes paguen mediante la App Full Copec. La promoción cierra la denominada “Previa Frita”, una semana de ofertas que comenzó el lunes 17.

Carl’s Jr. también ofrecerá sus papas grandes a $1.000. Para acceder al beneficio es necesario obtener el cupón correspondiente en la App Carl’s Jr. Chile, desde donde se puede realizar el canje. La promoción se encuentra disponible en las sucursales de la cadena, con excepción del local del aeropuerto.

Otra alternativa es Barrio Chick’en, que mantiene hasta el jueves 20 sus papas medianas a $1.000. El descuento se obtiene mediante un cupón disponible en la aplicación de la marca y equivale a una rebaja de alrededor del 60% respecto de su valor habitual informado de $2.490.

Wendy’s, en tanto, mantiene durante agosto sus papas grandes a $1.000 en locales de la cadena. La propia marca ha promocionado el beneficio durante todo el mes.

Burger King y McDonald’s con distintas promociones según la app

Burger King tendrá varias alternativas y aquí conviene fijarse en el canal utilizado. Entre el lunes 17 y el jueves 20, quienes compren mediante la App Mi BK podrán acceder a un balde de papas fritas por $2.500 o a un pote por $1.500. Las compras realizadas durante la campaña también participan por un denominado “Golden Ticket”, cuyos ganadores recibirán papas gratis durante un mes.

A través de las aplicaciones de delivery habrá otras ofertas. En Rappi se anunció un 2x1 en Pote King, mientras que en Uber Eats Burger King ofrecerá dos papas fritas grandes por $3.500.

Por eso, antes de comprar, vale la pena comparar la promoción disponible en la app propia de Burger King con las alternativas de las plataformas de reparto.

McDonald’s también tendrá promociones especialmente vinculadas al delivery. En Rappi, la oferta anunciada para este 20 de agosto contempla un 50% de descuento en una porción de papas grandes.

En Uber Eats, en tanto, se podrán encontrar dos papas grandes por $3.990.

Como ocurre con otras promociones de las plataformas, la disponibilidad puede depender de la dirección del usuario, el restaurante seleccionado y el stock disponible al momento de realizar el pedido.

3x2 en Doggis y papas gratis en Juan Maestro

Doggis extendió la celebración durante toda la semana. Hasta este jueves 20 de agosto tendrá una promoción de tres porciones medianas de papas fritas por el precio de dos, disponible exclusivamente mediante la aplicación de la cadena.

Juan Maestro también tendrá un beneficio especial. Quienes realicen una compra superior a $7.000 podrán recibir una segunda porción normal de papas fritas gratis, utilizando el código PAPAMAESTRA en la aplicación. La oferta termina este jueves.

Johnny Rockets apuesta por el refill

Para quienes prefieren sentarse a comer, Johnny Rockets tendrá una de las promociones más abundantes de la jornada.

Durante el miércoles 19 y jueves 20 de agosto, quienes compren una hamburguesa o sándwich acompañado de papas podrán acceder a refill de papas fritas una vez terminada su porción.

La oferta no estará disponible en los locales de Monticello, Colón y Fantasilandia.

Dominó convierte el completo en “Papapleto”

Dominó también se sumó a la fecha con una promoción que combina dos clásicos. La cadena anunció papas fritas gratis para acompañar el completo, una combinación que bautizó como “Papapleto”.

El beneficio se puede solicitar en los locales participantes y mediante la aplicación Club Dominó.

Mamut: recarga de papas con cheddar

La celebración en Mamut se extenderá más allá del Día de la Papa Frita.

Entre el lunes 17 y el viernes 21 de agosto, quienes compren cualquiera de los appetizers de la carta podrán acceder a una recarga de papas fritas con queso cheddar.

La promoción estará disponible en los restaurantes de la cadena durante el período de la campaña.

Papapalooza de Just Burger

Just Burger bautizó su celebración como “Papapalooza” y mantendrá distintas ofertas hasta el viernes 21 de agosto.

Entre las alternativas aparecen las Camote Fries a $1.990, mientras que las Crunchy Big Fries bajan de $4.490 a $3.290. También están las Camote Big Fries a $3.690.

La promoción permite así elegir entre papas tradicionales y versiones de camote, además de formatos más grandes pensados para compartir.

Desde cadenas nacionales hasta locales de Santiago y Valparaíso

Uber Eats también concentrará una serie de descuentos durante este jueves. Entre las opciones de restaurantes especializados, Fries and Bites tendrá un formato de un kilo de papas a $9.971, además de otras preparaciones disponibles en la plataforma.

También habrá descuentos en platos donde las papas son protagonistas, como la Suprema de Cheese de Fuente Sureña.

En Santiago, la campaña incorpora ofertas en las papas fritas grandes de Carnitas, las papas de 200 gramos de Ciudad Vieja, el formato familiar de Comecamino’s, las papas de Daily Wrap y las Papas Supremas de Fábrica de las Papas.

Y como Valparaíso encabeza precisamente el ranking de ciudades donde más papas fritas se piden por Uber Eats, la plataforma también tendrá descuentos en la ciudad puerto. Entre ellos se encuentran las papas fritas normales de Bulldogsy las papas fritas caseras chicas de Dynamik.