La búsqueda de las mejores hamburguesas de Chile 2026 ya está en marcha. Desde el 14 y hasta el 25 de octubre se desarrolla una nueva versión de The Top Burger, competencia gastronómica que este año celebra su octava edición y vuelve a entregar una tarea clave a los propios consumidores: definir, mediante sus evaluaciones, cuáles son las preparaciones que logran imponerse en las distintas ciudades participantes.

El evento se ha convertido en uno de los encuentros dedicados a las hamburguesas con mayor presencia territorial del país. Según la organización, la edición de este año contempla más de 100 hamburguesas y presencia en más de 20 ciudades de Chile, donde restaurantes y cadenas presentan durante 12 días una preparación especialmente seleccionada para competir.

La fórmula se aleja del tradicional jurado compuesto exclusivamente por críticos o especialistas gastronómicos. En The Top Burger son los clientes quienes prueban y califican las preparaciones en la plataforma de la competencia, y los resultados de esas evaluaciones determinan posteriormente a los ganadores.

¿Cómo votar por la mejor hamburguesa en The Top Burger 2026?

Participar en la votación requiere primero probar una de las hamburguesas inscritas en la competencia. Después, el consumidor debe ingresar a la plataforma habilitada por The Top y registrar allí su evaluación.

En términos simples, el proceso consiste en buscar un local participante, pedir su hamburguesa inscrita en The Top Burger y posteriormente calificarla en el sistema de votaciones. Las evaluaciones acumuladas durante el evento determinarán cuáles son las propuestas mejor calificadas en las distintas zonas y ciudades.

El sitio oficial de The Top Chile concentra la información de la competencia y permite acceder a las alternativas disponibles durante el evento.

Más de 100 hamburguesas y precios especiales

Uno de los componentes del evento es que las preparaciones participantes se ofrecen con un precio promocional. Durante esta edición, se pueden encontrar más de 100 hamburguesas a $4.990 pagando con tarjetas CMR o débito Banco Falabella, mientras que con otros medios de pago el valor informado para las preparaciones del concurso es de $5.990 en los locales adheridos.

El formato ya había alcanzado una escala importante en 2025. De acuerdo con el balance publicado por la propia organización, en la edición del año pasado participaron más de 80 marcas, mientras la plataforma alcanzó más de 50 mil cuentas únicas durante los 12 días del concurso.

La competencia también permite observar algunas de las tendencias que actualmente dominan el mercado de las hamburguesas: smash burgers, panes de papa, queso americano o cheddar, tocino, pepinillos y salsas propias de cada local aparecen reiteradamente entre las propuestas.

¿Cuáles fueron las mejores hamburguesas de Chile en 2025?

Como referencia para esta nueva competencia, The Top publicó el ranking de ganadores de su edición 2025. En Santiago, el primer lugar fue para Kali and Dipsy’s, con su Luna Trufada, una hamburguesa de doble carne smash, doble queso americano, mayonesa trufada, cebolla y pepinillos, que obtuvo una evaluación de 4,79.

En la denominada Zona Norte, el primer puesto correspondió a Burgazo, cuya El Gringo alcanzó una nota de 4,95. En la Zona Sur, en tanto, Bigllarrica, de Villarrica, obtuvo el primer lugar con la No York y una calificación de 4,96.

Esos resultados muestran además que el concurso no se concentra únicamente en Santiago: restaurantes de ciudades como Concón, La Ligua, Papudo, Puchuncaví, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Villarrica lograron ubicarse entre los primeros lugares de las categorías regionales en 2025.

West Burger, la propuesta de Streat Burger

Una de las cadenas que participa este año es Streat Burger, que compite a través de sus 26 locales con la West Burger. La preparación es una smash burger de 113 gramos de carne, servida en pan de papa Martin’s y acompañada de queso cheddar, tocino, pepinillos salados, cebolla crispy, salsa West y salsa BBQ.

Según Catalina Délano, subgerente de Marketing de la compañía, la elección de esa hamburguesa busca aprovechar precisamente el sistema de evaluación del evento, en que la decisión queda en manos de quienes prueban las preparaciones.

Durante la competencia, la West Burger se ofrece a $4.990 con CMR Falabella en compra presencial y a $5.990 con otros medios de pago o mediante Uber Eats. La opción de convertirla en combo tiene un costo adicional de $4.000.