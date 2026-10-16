Industria del turismo advierte falta de recursos para promoción internacional en Presupuesto 2026

La industria del turismo manifestó su preocupación ante la decisión del Gobierno de mantener sin cambios la inversión en promoción internacional en el proyecto de Presupuesto 2027, pese al compromiso público del Ejecutivo de recuperar los recursos, luego del recorte del 30% aplicado a esta partida en 2026 respecto de 2025.

La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), que representa a más de mil empresas a lo largo del país, junto con sus gremios nacionales —la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), Hoteleros de Chile, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) y la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila)— y los gremios regionales, advirtió que mantener el presupuesto actual limita las posibilidades del sector de generar 100 mil nuevos empleos, atraer inversiones y fortalecer la competitividad de Chile como destino internacional.

Desde la Federación señalaron que la decisión contrasta con las expectativas que había generado el compromiso del Ejecutivo. “El Gobierno había asumido un compromiso con nuestra industria y, sobre esa base, proyectamos un trabajo conjunto para fortalecer la promoción, mejorar la conectividad y concretar inversiones en infraestructura que permitan diversificar los destinos. Que ese anuncio no se refleje en el presupuesto del próximo año debilita uno de los pilares para generar empleo en turismo”, sostuvo Fedetur.

Promoción turística: una inversión clave para el empleo y el crecimiento

La Federación advirtió que la decisión resulta especialmente preocupante en el actual escenario económico y laboral, en el que Chile necesita impulsar actividades capaces de generar empleo y dinamizar las economías regionales.

“El turismo puede contribuir a ese objetivo: tenemos atributos para atraer más visitantes, pero necesitamos dar a conocer nuestra oferta. Sin una estrategia de promoción sostenida, perdemos oportunidades de generar ingresos y puestos de trabajo”, señaló la entidad.

Asimismo, subrayó que los beneficios de esta inversión se extienden a toda la cadena de servicios turísticos, integrada en gran medida por pequeñas y medianas empresas. “Estos recursos son una inversión cuyos beneficios alcanzan a toda la cadena de servicios. Por eso, limitar la promoción internacional también afecta a las comunidades que dependen del turismo para sostener sus negocios y empleos”, agregó.

Fedetur recordó que los recursos destinados a promoción internacional han disminuido de manera sostenida. Mientras que en 2019, antes de la pandemia, Chile destinaba aproximadamente US$12 millones a esta tarea, actualmente la cifra alcanza cerca de US$7 millones. Esto representa una caída del 41%, sin considerar el efecto de la inflación acumulada durante estos años.

La brecha también se refleja al comparar la inversión chilena con la de otros destinos de la región. Según cifras de la Federación, Brasil destinó alrededor de US$50 millones a promoción internacional el año pasado, mientras que Perú y Colombia invirtieron cerca de US$45 millones cada uno.

Menos incentivos para atraer visitantes

A la reducción de los recursos para promoción internacional se suman, según Fedetur, las indicaciones presentadas por el Gobierno al proyecto de ley de impulso al turismo, que eliminan incentivos relevantes para la industria, entre ellos la devolución del IVA a turistas extranjeros y el fomento al turismo de reuniones, congresos y eventos (MICE).

A juicio de la Federación, estas medidas reducen las herramientas disponibles para atraer visitantes, fortalecer la competitividad del país e impulsar el desarrollo de la actividad turística.

“Una menor presencia en los mercados internacionales significa menos oportunidades para atraer visitantes, generar divisas e impulsar una actividad económica con un fuerte impacto a lo largo de todo Chile. El Presupuesto de la Nación refleja las prioridades del Estado. No basta con destacar la importancia económica y social del turismo en los discursos si ese reconocimiento no se concreta en la asignación de recursos y en las políticas públicas”, enfatizó la entidad.

Fedetur pide revisar la decisión durante la discusión presupuestaria

Ante este escenario, la Federación solicitó una reunión con el ministro de Economía, Fomento y Turismo y la subsecretaria de Turismo para abordar la situación. Además, llamó a los parlamentarios a promover, durante el diálogo con el Gobierno y la discusión presupuestaria, una revisión de la decisión que permita incorporar los recursos comprometidos para la promoción internacional.

La entidad también solicitó audiencias con los legisladores que tendrán a su cargo la revisión de la partida presupuestaria de Economía.

“La tramitación del Presupuesto 2027 abre una oportunidad para corregir esta situación, recuperar presencia internacional y reconstruir las confianzas. Concretar lo anunciado es fundamental para fortalecer la competitividad de Chile y sostener una colaboración público-privada que impulse la inversión, el empleo y el desarrollo de las regiones”, concluyó Fedetur.