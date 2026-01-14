Festival del Huaso de Olmué 2026: artistas confirmados y fechas del evento en El Patagual
Olmué 2026 se realizará del 15 al 18 de enero con música, humor y artistas nacionales e internacionales, y será transmitido por TVN.
El Festival del Huaso de Olmué entra en su recta final de preparación y ya tiene definida la programación completa que marcará el verano en la Región de Valparaíso. El tradicional encuentro musical se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas en el escenario de El Patagual, combinando música, humor y transmisiones televisivas a nivel nacional.
La edición 2026 se llevará a cabo los días 15, 16, 17 y 18 de enero, y volverá a contar con la conducción de Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, dupla que encabezará las noches del certamen.
Qué artistas forman parte de la parrilla del Festival del Huaso de Olmué
La programación incluye figuras consagradas de la música chilena, nuevos exponentes y artistas internacionales que debutarán en este escenario. Además, cada jornada incorporará un espacio dedicado al humor.
Jueves 15 de enero
-
Apertura: Myriam Hernández
-
Humor: Paul Vásquez
-
Cierre: Nicole
Viernes 16 de enero
-
Apertura: Luck Ra
-
Humor: Erwin Padilla
-
Cierre: Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero
-
Apertura: Américo
-
Humor: León Murillo
-
Cierre: Gepe
Domingo 18 de enero
-
Apertura: Ráfaga
-
Humor: Felipe Parra
-
Cierre: Entremares
Dónde y cómo comprar las entradas para Olmué 2026
Quienes deseen asistir de manera presencial pueden adquirir sus entradas a través de Punto Ticket, seleccionando la fecha y el sector correspondiente dentro del recinto. Los valores varían según la ubicación, con precios que van desde los $40.000 hasta montos cercanos a los $100.000 en las zonas más próximas al escenario principal.
¿Habrá transmisión por televisión abierta?
El Festival del Huaso de Olmué 2026 contará con transmisión televisiva a través de TVN, permitiendo seguir cada jornada en vivo desde todo el país.
Con una cartelera diversa y un formato ya consolidado, el certamen vuelve a posicionarse como uno de los eventos culturales más relevantes del verano en Chile.
