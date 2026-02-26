Despertó el Monstruo en Viña: pifian a animadores por abrupto corte a comediante Asskha Sumatra

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2026 quedó marcada por el abrupto término de la presentación de Asskha Sumatra, alter ego del enfermero Óscar Guzmán y Reina del Café Concert.

Tras cerca de 50 minutos de espectáculo —tiempo que, según la organización, estaba previamente pactado— los animadores ingresaron al escenario para entregar las Gaviotas de Plata y de Oro y cerrar la rutina. El público de la Quinta Vergara, que hasta entonces respondía con carcajadas y aplausos, reaccionó con pifias que se extendieron por aproximadamente 20 minutos luego de que la artista abandonara el escenario.

Sumatra, quien se convirtió en la primera transformista en presentarse en la Quinta Vergara en 65 años de historia del certamen, había construido su rutina sobre improvisaciones y bromas dirigidas tanto al público como a figuras del jurado, entre ellos Matteo Bocelli y Juan Manuel Astorga, además de invitados como Emilia Dides y Sammis Reyes.

En un momento del show, la comediante reconoció ante el público: “Me perdí”, antes de retomar el hilo de su presentación con el respaldo de la audiencia. Pasada la medianoche, y en plena conexión con el llamado “Monstruo”, los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler irrumpieron para proceder a la entrega de los galardones y dar por finalizado el espectáculo.

El cierre generó desconcierto visible en la artista y en parte del público, que exigía su regreso. Más tarde, en conferencia de prensa, Sumatra descartó que hubiese existido censura o presión por parte de la organización, aunque reconoció que parte de su material quedó fuera del espectáculo. “Ustedes saben que mi comedia es de improvisación”, señaló, atribuyendo lo ocurrido a una cuestión de tiempo.

Quien también abordó la situación fue el director ejecutivo del Festival, Daniel Merino. A través de su cuenta en X, afirmó que “Asskha Sumathra tenía 50 minutos de rutina pactados y es lo que duró su rutina en el escenario de la Quinta Vergara, conectando con la audiencia rápidamente”. Añadió que su humor “no sigue un libreto continuo”, lo que dificultó determinar el momento exacto para ingresar a entregar los premios.

Merino sostuvo además que se trató de “una gran noche”, destacando que por primera vez una comediante drag y artista transformista tuvo un espacio en el certamen y se llevó ambas gaviotas tras ganar el programa “Coliseo”.