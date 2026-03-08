Geely lanza en Chile el EX2: el hatchback compacto que busca masificar la movilidad eléctrica

La expansión de los autos eléctricos en Chile suma un nuevo actor. La marca china Geely presentó oficialmente el EX2, su primer hatchback 100% eléctrico en el mercado local, un modelo pensado para la ciudad que combina tamaño compacto, buena autonomía y costos de uso considerablemente más bajos que un vehículo a combustión.

El EX2 se basa en la plataforma eléctrica global de la marca y llega como parte de la estrategia de Geely para ampliar su oferta de movilidad eléctrica en el país, tras el lanzamiento del SUV eléctrico EX5 el año pasado.

“Traemos un modelo que ha sido un éxito en distintos mercados del mundo y que destaca por su tecnología, seguridad y una relación precio-calidad muy competitiva”, señaló Martín Xu, subgerente general de Geely Chile.

Un eléctrico urbano con buen alcance

Uno de los puntos clave del nuevo modelo es su autonomía. El EX2 puede recorrer hasta 325 kilómetros con una carga completa bajo el ciclo WLTP, la medición internacional más cercana al uso real. En condiciones de laboratorio (NEDC), la cifra puede llegar a 395 km.

Esto lo posiciona como una alternativa pensada principalmente para uso urbano y desplazamientos diarios, donde la autonomía suele ser una de las principales preocupaciones de quienes consideran dar el salto a un vehículo eléctrico.

El hatchback utiliza un motor eléctrico de 114 caballos de fuerza y una batería de 39,4 kWh, que además permite carga rápida en corriente continua, recuperando entre el 30% y el 80% de la batería en aproximadamente 21 minutos.

Diseño moderno, cabina digital y tracción trasera

Uno de los aspectos más llamativos del EX2 dentro de su segmento es que utiliza tracción trasera, una configuración poco habitual en autos eléctricos compactos —donde normalmente se utiliza tracción delantera—.

En la práctica, esto puede traducirse en una conducción más equilibrada y ágil, especialmente en maniobras urbanas. El modelo también destaca por su radio de giro reducido, pensado para facilitar estacionamientos y desplazamientos en calles estrechas.

En diseño, el EX2 apuesta por una estética moderna con focos LED, luces traseras de diseño continuo y manillas de puertas semi ocultas. Sus proporciones compactas esconden, según la marca, un interior bien aprovechado gracias a una distancia entre ejes de 2,65 metros.

En el interior destaca una pantalla central táctil de 14,6 pulgadas, acompañada por un tablero digital de 8,8 pulgadas y un sistema de visualización proyectado (HUD). También incorpora conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, además de acceso a aplicaciones del ecosistema digital de Geely.

El espacio interior está pensado para cinco ocupantes y ofrece múltiples soluciones de almacenamiento, con 36 compartimentos distribuidos en la cabina y un maletero trasero de 375 litros.

Seguridad y asistencia a la conducción

En seguridad, el modelo incorpora seis airbags y un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye frenado automático de emergencia, alerta de salida de carril, control crucero adaptativo y cámara panorámica de 540°.

Según la marca, la distancia de frenado desde 100 km/h es de 36,9 metros, una cifra competitiva dentro del segmento.

Pero más allá de la tecnología, uno de los principales argumentos del EX2 está en el costo de funcionamiento, uno de los factores que más atrae a quienes evalúan un vehículo eléctrico.

El mantenimiento se realiza cada 20.000 kilómetros y el costo estimado hasta los 100.000 km ronda el millón de pesos, una cifra considerablemente menor que la de un vehículo a combustión equivalente.

En términos de energía, el ahorro anual puede alcanzar cerca de $930.000 para un conductor que recorra unos 50 km diarios, y hasta $2,8 millones para quienes manejan alrededor de 150 km al día, según estimaciones de la marca.

Versiones y precio en Chile

El Geely EX2 se comercializará en Chile en dos versiones:

EX2 PRO: $16.990.000

$16.990.000 EX2 MAX: $18.490.000

Los precios incluyen bonos de marca y financiamiento. Como beneficio de lanzamiento, los primeros 20 compradores recibirán además $500.000 en carga eléctrica gratuita.

El modelo estará disponible en colores blanco, plata, verde y gris, a través de la red de concesionarios Geely en todo el país.