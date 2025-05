Los riesgos y beneficios de usar un chatbot como terapeuta

“El hecho que esta no es una persona real lo hace más fácil de manejar”.

Individuos en todo el mundo han compartido sus pensamientos y experiencias privadas con chatbots de IA, aunque se reconoce ampliamente que tienen una capacidad inferior a los consejos de un profesional. La misma Character.ai le advierte a sus usuarios: “Este es un chatbot de IA y no una persona real. Trata todo lo que te dice como ficción. Lo que dice no debería tomarse como hecho o consejo”. No obstante, en casos extremos, los chatbots han sido acusados de dar consejos dañinos.