Ñuble le hace la cruz a la sequía: lanzan plan con 250 medidas para combatir la escasez hídrica

¡Bienvenidos!

Para qué vamos a decir una cosa por otra. Tuvimos una semana bien cargada a la adrenalina, entre las elecciones primarias y unos días tan helados que casi nos obligan a usar patines de hielo para recorrer la Región de Ñuble y así traerles lo más granado del acontecer noticioso. Así que aquí les va el resumen de esta semana.

En la comuna de Chillán Viejo, donde todos se conocen y los secretos duran menos que un suspiro, se abre un nuevo capítulo que remece el acontecer político. El alcalde Jorge del Pozo anda tratando de mantener el equilibrio en un terreno algo resbaladizo, cargando en su espalda un eventual caso de conflictos de intereses que ha encendido las alertas, respecto del cual Contraloría observa de cerca cada una de las acciones. ¿Un malentendido administrativo?, ¿Un enredo con timbre y firma? Solo el tiempo lo dirá porque mientras se analizan documentos y las cejas se arquean, la ciudadanía observa atentamente y con algo de curiosidad. Así que si quiere saber más al respecto, lo invitamos a leer la nota que hemos preparado para usted.

En Ñuble, el sol de verano es más que incansable y a las nubes les fascina estar en modo “voy y vuelvo”. Por eso mismo, la sequía ya no es tema de conversación, sino de acción urgente. Así que hace más de un año que el Gobierno Regional puso en marcha un programa con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de CORFO para diseñar un plan de acción que ayude a combatir la falta de agua en la región. ¿El resultado? la reciente entrega de un documento denominado Estrategias Hídricas Locales (EHL), que contiene más de 250 medidas de acción diseñadas como traje a la medida para nueve comunas de la región. De qué constan estas acciones y cuáles son las comunas más complicadas con la falta de agua en Ñuble, por supuesto que se lo contamos nosotros que estamos siempre bien vivitos y valoramos mucho el recurso hídrico en una región que se dedica a producir alimentos.

Todos en Chillán se están arremangando las mangas de sus camisas porque hay que ponerle ganas y fuerza al Plan Bicentenario, ambiciosa estrategia impulsada por el municipio y que trae bajo el brazo una gran cartera de proyectos destinados a cambiarle la cara a la capital regional hacia 2035, año en que la ciudad celebrará los 200 años de su refundación. El saco de iniciativas es interesante, y desde ya les contamos que la estrategia en cuestión entró en una segunda etapa para que en diez añitos más podamos apagar las velitas mirando al desarrollo, porque no todos los días se cumplen dos siglos de vida y hay que llegar con la ciudad bien peinada, con moñitos y vestida correctamente para la foto. ¿Quieren saber cuáles son los proyectos a trabajar y en que consiste esta nueva etapa?Acá se los vamos a contar en colores.

Ustedes ya saben que los bosques chilenos tienen un nuevo jefe que es el SERNAFOR (Servicio Nacional Forestal), que por cierto suena así como el superhéroe de la naturaleza que llega con binoculares en mano, las botas bien amarradas y un montón de tareas teñidas de verde bajo el brazo. De puro puntudos nos fuimos a conversar con el nuevo director del organismo, Rodrigo Illesca, que se vino a dar una vuelta por Ñuble. Con él hablamos de la orgánica que tendrá la nueva institución, el futuro de las áreas protegidas y cómo se están preparando desde ya para la próxima temporada de incendios forestales. ¿Quieren saber qué averiguamos?, tranquilos que hemos preparado una linda notita al respecto para saciar la curiosidad.

Dicen que los ñublensinos son tozudos, pero también soñadores y buenos para los desafíos. Por eso mismo decidimos seguir la aventura del coelemano José María Arriagada que, armado de una bicicleta, una mochila llena de energía y seguramente más parches de cámara que calcetines, se propuso recorrer Latinoamérica a punta de pedal para arribar a su natal Coelemu en Navidad tras cuatro años de vivir en el extranjero. Así que lo invitamos a conocer más de la travesía de este audaz ñublensino que busca recorrer países, conocer culturas y demostrar que con entusiasmo… ¡hasta las cuestas se suben con una sonrisa!

Como verán, traemos de todo un poco en esta edición, así que pónganse en una cómoda posición lectora para que no se queden con el puro resumen y pasen a disfrutar de este nuevo capítulo de Aquí Ñuble. Lo cierto es que la fiesta de noticias no para en esta región, así que no queda espacio para aburrirse. Entonces pasen, lean, infórmense, comenten, compartan, apúntense con un pan amasado y arrímense a la estufa que llegamos con datos interesantes y mucho cariño.

¡Vámonos pues!

Chillán Viejo en la mira de Contraloría: el caso de conflictos de intereses que golpea fuerte al alcalde Jorge del Pozo

Esta historia nos llega desde la comuna de Chillán Viejo y tiene como protagonista (nuevamente) al alcalde Jorge del Pozo, quien fue observado por Contraloría ante una situación que podría configurar un eventual caso de conflictos de intereses y posibles irregularidades derivadas de un vínculo que existiría entre el jefe comunal y la jefa administrativa del DAEM chillanvejano, Ángela Cárdenas. Pero, ¿cómo se configura este caso?, vamos viendo qué ocurrió en una comuna donde solo falta ver chanchos volando.

Hasta nuestras manos llegó un informe del órgano contralor emitido el pasado 26 de junio. El documento de 14 páginas detalla acciones que no estarían en regla, como la prolongación en el cargo de jefe del DAEM en calidad de subrogante, atrasos reiterados por parte de la jefatura administrativa de la repartición, irregularidades en la aprobación de horas compensadas y la contratación también extraña de capacitación. Todo ello gatilló que se solicitara un informe al municipio para explicar estas acciones.

Cárdenas llegó a la Municipalidad de Chillán Viejo el 20 de julio de 2021, a menos de un mes de que Jorge del Pozo accediera al sillón municipal. Ahí el alcalde despidió a quien entonces oficiaba como directora subrogante para contratar a su “amiga”. El caso es que existe un salto al instructivo legal para estos casos, pues la suplencia solo puede llegar a seis meses en una jefatura que debe ser asignada por concurso público. Pero aquí la cosa no fue así, pues han pasado cuatro años de este capítulo y aún no hay señales o intención de concursar el cargo.

Aunque Contraloría determinó que si bien no se advierte que la relación entre Del Pozo y Cárdenas pueda ser calificada de íntima, sí existió un aumento en la remuneración de esta última, quedando con un sueldo mensual de $3.120.000, o sea, cerca de $400 mil adicionales. En ese sentido, es interesante que no se registraran descuentos salariales, aún cuando se constató que existen omisiones en su registro horario y se le autorizaron a la funcionaria horas compensadas que no estaban pactadas en su contrato. Más aún, se le asignó el rol de subrogante de la jefatura del DAEM, contraviniendo la normativa aplicable al respecto, la cual se prolongó pese a existir ya un pronunciamiento de Contraloría Regional al respecto.

Finalmente, consta en el documento que el municipio mantiene abiertas dos investigaciones sumarias para indagar si existió responsabilidad administrativa en la contratación de una capacitación realizada por la Pontificia Universidad Católica en agosto de 2022. La otra corresponde a la adquisición de un servicio de cena para los profesores en un evento celebrado en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, ambas investigaciones permanecían en tramitación según respuesta del propio municipio emitida en mayo de 2025, por lo que Contraloría instruyó tomar las medidas para cerrar ambos procesos en un máximo de 15 días porque mantenerlos abiertos por tanto tiempo constituye un vicio que podría afectar la validez de los procedimientos.

¡No habrá paz para la sequía!: lanzan plan con más de 250 medidas para combatir la escasez hídrica en nueve comunas de Ñuble

La escasez de agua es una realidad difícil en los campos de Ñuble y si a eso se suma la realidad que propone el cambio climático, el panorama futuro puede ser desolador para la agricultura. Por eso, el Gobierno Regional de Ñuble decidió que había que poner el punto sobre la “i” en el tema y desarrolló un programa en conjunto con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de CORFO para diseñar una estrategia que entregue respuestas a las comunas más complicadas, principalmente a las del Valle del Itata. Y nosotros, fieles a nuestro espíritu inquieto y hambriento de novedades, partimos raudos a saber qué salió de todo esto.

Pues bien, resulta que la semana pasada se hizo entrega oficial de un documento llamado Estrategias Hídricas Locales (EHL), el que contempla más de 250 propuestas de combate a la escasez hídrica para nueve municipios de Ñuble. Estos son Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ránquil, San Nicolás y Trehuaco.

Sobre este hito, el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, detalló: “Hacemos entrega formal de las Estrategias Hídricas Locales que se han generado en nueve comunas de nuestra región, ubicadas principalmente en el Valle del Itata, donde se observa un mayor impacto del cambio climático. Esto genera que tengamos efectos en el ámbito productivo, en el agua para el consumo humano y también en la preservación de la biodiversidad. Es por eso que, hace poco más de un año, llegamos a un acuerdo con la Agencia para poder desarrollar estrategias que permitan que los municipios puedan ir trabajando en ir adaptándonos a este escenario y generando oportunidades en estas comunas”.

Las EHL constituyen una hoja de ruta adaptada a la realidad y necesidades de cada municipio, permitiéndoles fortalecer las capacidades de planificación, gestión local y conservación del recurso hídrico, promoviendo un uso eficiente, responsable y equitativo del agua. Esto fue destacado también por la directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Ximena Ruz, al indicar que los directos beneficiarios de la puesta en marcha de estas estrategias serán la comunidad y las actividades productivas de cada comuna.

“Lo que detectamos, después de más de un año y medio trabajando y escuchando a los distintos actores, es que necesitamos coordinarnos y hablar el mismo lenguaje, tener los mismos conceptos y entender lo que está pasando. Debemos asegurarnos de que los sistemas de agua rural funcionen, sean seguros y tengan las capacidades necesarias. Hay que catastrar las viviendas que están sin abastecimiento, apoyar a los sectores productivos, hacer eficiencia hídrica, mejorar los sistemas de riego y capturar aguas. Hay más de 250 proyectos que van a estar disponibles y cada comuna tiene su propia hoja de ruta, pero hay muchas cosas que se repiten entre ellas, y eso es lo interesante, porque le va a dar una visión importante al Gobierno Regional sobre dónde poner el foco en los próximos años”.

Como complemento a la entrega de estas estrategias y al alero del mismo programa, se firmó también el Acuerdo de Producción Limpia (APL) “Agua para Todos” con la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y el apoyo de la Asociación de Municipalidades del Valle del Itata. Este plan está dirigido a empresas productivas de dicho territorio y a los municipios participantes del programa con el objetivo de implementar acciones que mejoren la eficiencia en el uso del agua, habiliten condiciones para su disponibilidad sostenible y consoliden capacidades institucionales y comunitarias para enfrentar los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos.

Al respecto, el alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, aseguró que “esta es una temática recurrente en los últimos años. Con mucha pena vemos que es un problema que, lejos de ir disminuyendo, va en aumento. Esto nos afecta directamente en el consumo de agua por parte de la comunidad, en términos productivos y ecológicos, pero también repercute en otras áreas sensibles para las administraciones locales. El no poder suministrar hoy en día recursos y servicios básicos en los sectores rurales nos genera un problema adicional: la migración hacia sectores urbanos y periféricos de las ciudades, lo que presiona aún más las soluciones sanitarias, el empleo, el acceso a la vivienda, la salud y la educación”.

¡Por un Chillán en modo 2.0!: Plan Bicentenario inicia una nueva etapa con ambiciosa cartera de proyectos para la capital regional

En 2035, la ciudad de Chillán celebrará el bicentenario de su refundación, luego que fuera destruida por el terremoto de 1835. Para entonces, la ciudad planea tirar la casa por la ventana. En esa línea, el desarrollo del Plan Bicentenario es la iniciativa más ambiciosa para darle una nueva cara a la capital regional, el cual ya entró en su segunda etapa con una serie de proyectos que prometen catapultar la ciudad hacia el desarrollo.

El Plan Bicentenario, forjado al alero de la Municipalidad de Chillán, inició su elaboración en 2022 con la clara misión de articular una visión de futuro para la ciudad. De esa forma, aborda aspectos sociales y urbanos, además de patrimoniales y productivos, lo cual debe servir de guía para concretar futuras inversiones públicas y privadas. De la cartera de proyectos, algunos ya están en ejecución, como la remodelación del Mercado Municipal, el Museo Regional y la adquisición de buses eléctricos para el transporte público, mientras que otros como la piscina temperada y la remodelación de la Plaza de Armas, con boulevard incluido, preparan su puesta en marcha.

Sobre ello, el alcalde chillanejo, Camilo Benavente, afirmó que la iniciativa en cuestión ha ido avanzando de manera correcta, por lo cual la nueva etapa debe conducir a la concreción de los proyectos en cuestión que deben estar materializados en 2035, año para el que está trazado el plan.

“Tenemos proyectos que toman fuerza con el concepto bicentenario como el Mercado Municipal, cuyas obras parten en un mes más. Por ende, todas las iniciativas que vengan son de cara al bicentenario de Chillán, y si bien tenemos diez años aún, hay varios proyectos que estarán listos en dos o tres años más y que serán el origen para el desarrollo de otras iniciativas”, aseguró, añadiendo que la seguridad, el turismo y la agricultura son piezas basales de esta estrategia.

La nueva etapa será dirigida por Álex Castillo como secretario ejecutivo del Plan Bicentenario. En ese sentido, el arquitecto precisó que el financiamiento necesario para desarrollar las obras proviene de fondos sectoriales y del propio Gobierno Regional de Ñuble, donde las prioridades se encuentran afincadas en proyectos detonantes como la remodelación del patio Isabel Riquelme del Mercado Municipal, el boulevard de avenida Argentina y la remodelación de la Plaza de Armas chillaneja.

“En la primera etapa nos concentramos en diseñar la hoja de ruta y ahora nos abocaremos a la vinculación con los instrumentos de planificación como el Pladeco (Plan de Desarrollo Comunal) y el Plan Regulador que ahora entran en un proceso de renovación. Este último aún está vigente y su renovación debiera comenzar en 2026. Los plazos de cada obra se van definiendo una vez que se financian”, aseveró.

Finalmente, se aseguró que el Plan Bicentenario requerirá un tinte vinculador con otras comunas aledañas a Chillán, como son Chillán Viejo, Pinto y San Nicolás. Aquello porque la estrategia considera elementos importantes para el desarrollo regional como turismo, infraestructura y servicios compartidos, lo que requiere unir territorios. En buena medida, podemos estar hablando a futuro del “Gran Chillán” y, desde ya, eso suena bonito y prometedor.

SERNAFOR inicia trabajo preventivo de cara a la próxima temporada de incendios forestales

El pasado 23 de mayo fue promulgada la entrada en vigencia del Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR), organismo que vendrá a reemplazar la institucionalidad de lo que fue anteriormente CONAF. Así que aprovechando la visita del nuevo director Rodrigo Illesca a la Región de Ñuble, logramos conversar con él para preguntarle acerca del futuro de la institución forestal y de cómo se están preparando para la próxima temporada estival, porque si algo no queremos por estos lares es andar nuevamente chamuscados.

Al respecto, la autoridad aseguró que la prevención en materia de incendios forestales es una tarea permanente a desarrollar todos los meses del año. En ese sentido, sostuvo que ya se están preparando de cara a la próxima temporada estival, donde pronto comenzará el proceso de selección de brigadistas. Además, la tecnología será de gran ayuda, pues anunció que la IA será un arma gravitante que permitirá adelantarse incluso a la ocurrencia de los siniestros.

“Ñuble y la Metropolitana son las regiones de mejor evaluación en materia de combate de incendios forestales. Por eso hacemos un llamado a la comunidad a prepararnos con tiempo porque es la manera de evitar que la destrucción del entorno sea mayor”, precisó.

Asimismo, Illesca explicó que ya está en marcha el proceso de licitación para la contratación de nuevas aeronaves que permitan reforzar la flota aérea de combate al fuego. “También hay que resaltar la alianza público-privada donde es necesario poner énfasis. Ese trabajo en conjunto nos permitió instalar cámaras de televigilancia dotadas de IA para detectar prontamente los incendios”, aseguró.

Áreas protegidas

Si bien la forma de funcionamiento de la nueva repartición no muestra mayores novedades, salvo que se transforma en un servicio público con absoluta propiedad, en lo referente a la administración de las áreas silvestres protegidas, estas pasarán mayormente a ser resguardadas por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.

“Este es un transitar que comenzará el próximo año, donde ya empezará a funcionar el SBAP. Como SERNAFOR tendremos por cierto herramientas de fiscalización y control, pues también tendremos acción en el tema del arbolado urbano, donde podremos actuar y dar directrices acerca de las especies que mejor se pueden desarrollar dentro de las áreas urbanas del país”, finalizó.

¡Esta sí que es aventura!: la historia del coelemano que busca atravesar Latinoamérica en bicicleta

La vida de José María Arriagada (40) ha sido una permanente aventura. Afincado en el extranjero, ha pasado los últimos cuatro años de su vida entre Europa y América por trabajo, y como los retos son lo suyo, ya dio inicio a una cruzada sin precedentes: cruzar toda Latinoamérica montado en su leal bicicleta. ¿La meta? Arribar a su Coelemu natal en Navidad, donde pasará las fiestas con su madre e hija.

“Es primera vez que vuelvo a Chile desde que me fui y vamos a ver si podemos ponerle la guinda a la torta al regresar de esta manera. Si tuviese más libertad, me tomaría todo el tiempo necesario para realizar esta aventura porque me encanta lo que estoy haciendo. Pero me comprometí a llegar a Coelemu en Navidad y si es necesario tomar algunos buses para adelantar terreno, lo haré sin problemas. Esto no es una manda”, cuenta.

Contactarlo no fue fácil, por suerte se hizo posible gracias a la ayuda de nuestros amigos del podcast “Vamos con Todo”, que son bien buena onda y siempre nos ayudan en cuanta cosa se nos ocurre porque son tan jugados como nosotros. Gracias a ellos supimos que “Chema”, como le conocen sus amigos, ya llevaba ocho días de viaje. De hecho, se le pudo ubicar en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en el estado mexicano de Oaxaca, donde ya sumaba más de 700 kilómetros recorridos. Claro, no todos los días pedalea porque también hay que descansar para coronar de buena forma una aventura que, sin duda, será extremadamente enriquecedora.

“Aunque no lo planifiqué mucho, estoy consciente de que es una locura. Pero la carga se ha ido acomodando superbién sobre la marcha. No quiero cantar victoria porque en el viaje puede pasar un montón de cosas, pero lo veo como un logro”, contó, junto con añadir que según sus cálculos, son cerca de 12 mil kilómetros los que necesita recorrer para llegar a Coelemu.

Se nota que aquí hay un buen trabajo de planificación porque, para qué andamos con cosas: hay países donde la seguridad es algo inestable por llamarle de un modo más cortés. Por lo mismo, ya tiene visto cómo atravesará, por ejemplo, la zona entre Panamá y Colombia, donde prácticamente no hay frontera, así que deberá tomar un ferry que lo dejará en Cartagena de Indias para seguir su camino.

“Me voy dando el tiempo, pensando en quedarme algunos días en lugares que me gusten. Si convierto esto en una competencia, pierde sentido y no se disfruta. Ahora que estoy empezando, le estoy dando duro a la bicicleta, pero cuando vea que al calendario se le están cayendo las hojas y queda poco para diciembre, vamos a apurar el viaje con otros medios de transporte”, dijo.

Así que desde Aquí Ñuble le deseamos la mejor de las suertes en esta travesía, la que esperamos cierre de gran manera con una gran experiencia de vida y muchas historias que contar. Y si usted quiere seguirlo, puede hacerlo mediante su cuenta de Tik Tok (Chema_va_en_bici) y acompañarlo en esta tremenda aventura que, más encima, es protagonizada por un ñublensino de tomo y lomo.

¡Éxito, Chema!

¡Y así estamos terminando esta nueva entrega noticiosa de su newsletter Aquí Ñuble! Por lo pronto, esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros, porque en este recorrido terminamos más contentos que un político con zapatos nuevos. Ustedes saben que acá somos la voz de una región que quiere dejar siempre claro que Santiago no es Chile, pero aunque nos gusta poner temas en su mesa que sean de interés, también queremos sacarles más de alguna sonrisa. Si eso sucedió, misión cumplida y nos damos por pagados.

Nos estamos leyendo en la próxima edición, si es que el frío no nos termina petrificando y siempre con noticias sabrosas como empanada dieciochera. Así que seguimos escarbando en esta hermosa región que siempre nos sorprende …… ¡y vaya que sabe hacerlo!

¡Nos vemos en la siguiente parada informativa!

¿Tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir? No dudes en contactarme, pues estamos para atenderte y ayudar. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl que con gusto atenderé tus inquietudes.