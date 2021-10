Javiera Gómez supera a Beatriz Marinello y alcanza el mejor ranking femenino del ajedrez chileno

La ajedrecista chilena y beneficiaria de FundacEK, Javiera Gómez, saca cuentas alegres tras su participación en la Copa Mundial de Ajedrez FIDE 2021 y en diversos torneos europeos. ¿La razón? Alcanzó un ranking Elo de 2.222 puntos, cifra jamás conseguida por ninguna ajedrecista mujer en Chile.

La chilena que había alcanzado el ranking más alto era Beatriz Marinello, quien alcanzó un ranking Elo de 2.221 puntos. “Alcanzar este logro fue una sorpresa, porque yo no sabía cuánto era el máximo que una ajedrecista chilena había obtenido, pero de todos modos, yo quiero conseguir más, no me quiero quedar con esto”, detalla Gómez.

Su meta es transformarse en Gran Maestra, lo cual requiere de un ranking Elo de 2.300 puntos, algo que ninguna chilena ha conseguido hasta ahora. “Me quedan 78 puntos, y no va a ser fácil, ya que en Chile solo hay 30 personas sobre mi ranking, están contados, y para ganar más puntos tengo que enfrentarme a jugadores que están por sobre mí”, dice la ajedrecista, quien deberá apuntar a torneos internacionales para conseguir su meta en, ojalá, un plazo de dos años.

Un año de triunfos

El 2021 ha sido un año clave para Javiera Gómez. Participó en la Copa Mundial Femenina de Ajedrez FIDE, realizada en Sochi, Rusia, donde enfrentó a la jugadora de Indonesia, y Gran Maestra, Irine Sukandar, con un ranking Elo de 2.413, siendo derrotada en la primera partida y logrando un empate en la segunda, en una muy reñida contienda, la que finalizó con tablas a favor de la ajedrecista chilena. Posteriormente, Javiera comenzó una gira de torneos de ajedrez en Biel, en la Copa Internacional de Spilimbergo y en el Open de Barcelona. En Biel, disputó partidas con jugadores de mayor ranking que ella (2.083 al salir de Chile), donde su mayor desempeño lo logró haciendo tablas al Gran Maestro húngaro Gergely Kantor de 22 años y un ranking Elo de 2.527. En Italia, en el Torneo de Spilimbergo, Javiera aumentó notablemente su Elo superando a jugadores con ranking sobre los 2.300. La ajedrecista chilena finalizó la gira con un destacado desempeño en el Abierto de Barcelona, ganando 6 de las 9 rondas, donde además consiguió subir 51,8 puntos de ranking Elo.

“Me estoy abriendo mi propio camino”, explica la ajedrecista chilena, tras ser consultada por los pasos a seguir en su carrera. “Estoy viviendo un buen momento, pero no me puedo relajar, no puedo dejar de soñar. Me siento más motivada que antes”, finaliza.

Apoyo de FundacEK

Un apoyo clave en la carrera de Javiera Gómez ha venido de la mano de Fundación para la Formación Juvenil (conocida por su abreviación FundacEK), institución que la ha apoyado en el desarrollo de su talento, con apoyo psicológico, talleres transversales y un tutor de ajedrez.

Según se lee en su sitio web, FundacEK está orientada a la “búsqueda de niñas, niños y jóvenes con habilidades destacadas en las áreas intelectual, artística, deportiva u otras, a fin de entregarles apoyo especializado para el desarrollo de estos talentos, brindándoles así acceso a un medio adecuado a sus necesidades de formación”.