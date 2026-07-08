Confusam denuncia “gran represión” tras incidentes frente a La Moneda: al menos ocho detenidos

Funcionarios de la salud agrupados en la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) protagonizaron este miércoles una manifestación frente al Palacio de La Moneda para denunciar la crisis que, aseguran, enfrenta la atención primaria, protesta que terminó con enfrentamientos con Carabineros y al menos ocho personas detenidas.

La movilización se desarrolló en la Alameda, en momentos en que el Palacio Presidencial realizaba actividades abiertas al público por la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, las que debieron ser interrumpidas debido a los incidentes.

Durante el procedimiento, Carabineros utilizó el carro lanzaaguas para dispersar a los manifestantes, luego de que se registraran desmanes en las inmediaciones del palacio.

Desde la organización gremial cuestionaron el actuar policial y denunciaron un uso excesivo de la fuerza. “Vamos a tener que ir a las comisarías a ver qué pasa con ellos (los detenidos). Gran represión por parte de la autoridad y Carabineros; primera vez que nos tratan de esta manera”, señaló la dirigenta nacional de Confusam, Makarena Albornoz.

El gremio explicó que la protesta responde a la situación financiera que enfrenta la atención primaria de salud, apuntando a los recortes presupuestarios, el impacto del alza de los combustibles y el no pago de la deuda per cápita destinada a financiar el sistema.

La Confusam advirtió además que la reducción de recursos podría afectar directamente la continuidad de prestaciones sanitarias.

“Más de 40 programas de atención primaria están en peligro de ser eliminados a partir de 2027”, alertó la organización.

Según el gremio, una eventual disminución del financiamiento no solo impactará a los trabajadores de la salud municipal, sino también a los pacientes que dependen de prestaciones preventivas y tratamientos ambulatorios.

“Ahorrar en prevención, medicamentos ambulatorios, cuidados paliativos, salud mental, rehabilitación o promoción no reduce la demanda de salud. Solo desplaza los problemas hacia etapas más graves, más costosas y más difíciles de resolver”, sostuvieron.

La manifestación se enmarca en una serie de advertencias realizadas por la Confusam respecto del financiamiento de consultorios y centros de salud familiar, mientras el gremio insiste en que los ajustes presupuestarios comprometen el funcionamiento de la red pública de atención primaria.