Nona Fernández: hacer memoria en un país sin recuerdos

“Nací el año 1971, tenía dos años cuando llegó el Golpe Militar. Crecí en ese tiempo oscuro y extraño que fue la dictadura chilena, y salí al mundo entre marchas, velorios, helicópteros y funerales. Soy parte de una generación medio perdida, que no fue protagonista de nada, pero que observó con ojos adolescentes, e intentó a sus pocos años movilizarse. Creo que estamos un poco condenados al recuerdo. Quizá por eso, sin plan, sin propósito, como un acto orgánico, cada libro que he escrito lo he hecho pensando en esos niños que fuimos”, extracto de El Terror de la Paradoja, Nona Fernández, para el compilado Literatura y Feminismo.

Nona Fernández es actriz, escritora, guionista y activista feminista chilena. Fue elegida el 2011 por la Feria del libro de Guadalajara como uno de los 25 secretos mejor guardados de la literatura latinoamericana.

Estudió Teatro en la Universidad Católica. Durante aquella época, quedó seleccionada en un taller de escritura, lo que la motivó a dar sus primeros pasos en el género literario.

Como actriz, fundó la compañía Merri Melodys, participó en montajes de muchas obras teatrales y ganó como mejor actriz un concurso del Centro Chileno-Norteamericano de Cultura.

Sus cuentos aparecieron primero en diversas antologías de concursos, y su primer libro de relatos, El cielo, salió a luz el año 2000. Dos años más tarde publicó su premiada novela Mapocho, la que escribió mientras vivía en España y esperaba su primer hijo, fruto de su relación con el también escritor Marcelo Leonart.

En Mapocho, Fernández reconstruye la historia de la ciudad de Santiago a través de unos hermanos y el característico río que a veces mueve cuerpos sin vida. Uno de los puntos álgidos de la novela se centra en la comparativa y crítica de las clases sociales a partir de la figura de la Virgen del Cerro San Cristóbal.

Por esto, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de Nona Fernández, quien ha significado un tesoro vivo para nuestra literatura, la lucha por la memoria, la defensa de los Derechos Humanos y el feminismo.

Su infancia y juventud durante la dictadura, marcarían un precedente para sus escritos, con la memoria siempre presente en cada una de sus publicaciones, catalogada dentro de la “literatura de los hijos”, que contempla aquellas obras situadas en períodos dictatoriales latinoamericanos. Para Fernández, no somos nada más que pasado, cargamos con nuestro pasado en este presente efímero.

Otras de sus obras destacadas son Space Invaders (2013), libro reconocido por la artista estadounidense, Patti Smith, declarando que fue el mejor libro publicado en 2019 en Estados Unidos; Chilean Electric (2015), ganadora del premio Mejores obras publicadas del Consejo Nacional del Libro y la Lectura; y La dimensión desconocida (2016), distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Feria del Libro de Guadalajara; Voyager (2019). Y su última obra: Preguntas frecuentes (2020).







Durante las movilizaciones sociales de 2019, Fernández se hizo presente en manifestaciones, conversatorios y asambleas, defendiendo siempre los Derechos Humanos y emplazando al gobierno del ex presidente Piñera respecto de las violaciones sistemáticas a los DD.HH así como las mutilaciones oculares.

Su obra ha sido traducida al alemán, inglés, francés e italiano, y publicada en prestigiosas editoriales iberoamericanas como Eterna Cadencia y Minúscula. Como dramaturga ha estrenado con su compañía La Pieza Oscura las obras El Taller (2012, Premio Altazor y Premio Juan de Nuez Martín), Liceo de niñas (2016) y la versión teatral de Preguntas frecuentes (2020).