Mi cuerpo, mi decisión: la vestimenta como expresión de identidad y discurso político

Durante la semana pasada se llevó a cabo la premiación de los Premios Musa 2022, una instancia para destacar el arte y talento en la industria musical nacional. Entre las categorías se encuentran “Canción del año”, “Álbum del año” y “Artista pop del año”.

En esta oportunidad, Denise Rosenthal fue la galardonada con el premio a “Artista pop del año”, convirtiéndose así en la única mujer ganadora de la noche de las 14 nominaciones.

No obstante, la intérprete de “Tiene sabor” y “Agua segura” no destacó solamente por recibir el reconocimiento más importante de la jornada, sino que su look generó polémicas en redes sociales.

Con un collar de perlas y un blazer reposado sobre los hombros, con su torso al desnudo, la galardonada como mejor artista pop deslumbró en la alfombra roja. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos.

En más de una oportunidad, nos hemos encontrado con personas criticando a mujeres por la forma de vestir. No es primera vez que los pechos femeninos generan incomodidad. Al respecto, la activista de La Rebelión del Cuerpo, Claudia Garriga, en conversación con El Mostrador Braga, recalcó que “la vestimenta es un medio de expresión personal, es lenguaje de la identidad. Nos han enseñado que la estética y la apariencia puede ser un mecanismo de control de género. En especial para las mujeres, pero queda demostrado que la moda incomoda justamente cuando se atreve a romper con esos cánones y se expresa fuera de esos márgenes”.

Hace unos meses, la actriz británica, Florence Pugh, asistió al desfile de alta costura de Valentino, con un vestido fucsia, transparente, que dejaba entrever sus pezones. Debido a ello, Pugh realizó una publicación en su Instagram, emplazando a aquellas personas que la juzgaron por su vestido.

“Lo que resulta más preocupante es, ¿por qué les atormentan tanto los pechos? Sean pequeños, grandes, el izquierdo o el derecho, ¿cuál?, ¿quizás ninguno?

¿Qué les molesta tanto?

Me hace pensar ¿qué les ha sucedido que se ven tan contentos de molestarles tanto el tamaño de mis pechos y de mi cuerpo? Estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres fuertes, poderosas y curvilíneas. Nosotras hemos sido criadas para encontrar poder en nuestros cuerpos”, reza la descripción de la imagen.

La pregunta es ¿qué diferencia los pezones femeninos de los masculinos? Esto, además, insertándonos en un binarismo de género que está casi obsoleto.

La diferencia sustancial es, que Denise Rosenthal ni siquiera mostró sus pezones, y aun así se escandalizaron.

Lo mismo sucedió para las tomas feministas de mayo de 2018. Parece que los pechos femeninos, cuando son mostrados con consentimiento y voluntariamente, no son aceptados.

Recordemos un texto que se viralizó durante las manifestaciones feministas de 2018, escrito por la comediante, periodista y escritora, Bernardita Ruffinelli:

“Te pasaste la vida entera tratando de vernos las tetas, mirando a contraluz nuestra blusa en el colegio, mirando por el cerrojo de la puerta del camarín de chicas; pidiendo escotes a gritos, rezando por la moda de las transparencias; celebrando con locura el WhatsApp de tu liga de fútbol.

Te has pasado años poniéndoles nombres, una vida entera clasificando tetas y deseando tocarlas; las manoseas en mujeres un poco borrachas, las indicas desde lejos en la playa, vitoreas las poleras mojadas y te preguntas si se te va a parar la pichula en una playa nudista.







Pero hoy, que salen las tetas a marchar, sin pedirte permiso, hoy que se te entregan coronadas por una capucha carmesí, revolucionaria, combativa y poética; entonces ya no te gustan, de pronto, ya no quieres verlas.

¡Las encapuchadas de la marcha te cagaron el fetiche, machito! Te pusieron las tetas en los diarios y las sacaron de la web porno —que visitas a solas y con la mano engrasada— para tomarse los noticieros, lamento cagarte la fiesta, pero las tetas son nuestras y las sacamos al aire cuando queremos.

Solo les gustan las tetas cuando se ponen a disposición de su placer. Si no, es innecesario, es vulgar, es incorrecto. No les gusta verlas amamantando, no les gusta verlas marchando. No les gustan las tetas si no están listas y dispuestas para sus pajas”.

En un lenguaje bastante coloquial, en estos cinco párrafos se resume la idea principal de que los cuerpos feminizados deben siempre censurarse cuando se trata de autonomía y estar a disposición del placer masculino.

Incluso autoridades políticas, como la senadora Ximena Rincón, no se abstuvo de manifestar su opinión al respecto, publicando en su cuenta de Twitter: “más que escandalizarme el look de una cantante como Denise Rosenthal, me escandaliza la violencia en redes que ha recibido por su apariencia, mientras toleramos letras de otros artistas que hacen apología a la violencia y los delitos”.

“Yo soy dueña de mi cuerpo, voy a adornarlo y quererlo sin pudor”.

“Se puede decir que todas las elecciones vestimentarias que hacemos tienen una carga política y pueden estar sujetas a observaciones desde ese ámbito, desde el análisis del simbolismo o un metalenguaje. Pero cuando las críticas van hacia la apariencia o la moral, entonces caemos una vez más en el adoctrinamiento del cuerpo femenino, con mensajes cargados de violencia simbólica que buscan perpetuar por todos los ángulos los roles y estereotipos de género. Una vez más vemos expuesto cómo el cuerpo de una mujer que no es para el consumo masculino, que no cumple con los cánones de la buena mujer, es motivo de burlas, críticas y agresiones”, recalca Garriga.

Las letras de Denise son reconocidas por siempre inculcar el amor propio, el empoderamiento femenino y el feminismo.

El look de Rosenthal en los Premios Musa, fue elaborado por la misma cantante junto a su grupo de trabajo. El maquillista de la joven compositora, Raúl Flores, en conversación con El Mostrador Braga, declaró que “nosotros llegamos a un look final de varias formas, esta vez para mí el maquillaje fue inspirado en sus accesorios, quería hacer algo fluido que conversara con las perlas sin quitarles protagonismo, el pelo lo hizo Javier Sáez. La interpretación del look se la da quien lo ve, por mi parte lo que hice fue tratar de integrar mi área al look completo”.

A través de sus historias de Instagram, la cantante manifestó su agradecimiento a todo su equipo: “Se pasan siempre. Les amo mucho, Javi en el pelo, Raúl en el make up, la Vale en las uñitas, el Esteban en las fotos. Y hoy tengo diseño nacional de joyas también”.

Finalmente, la cantautora se refirió a la polémica a través de su cuenta de Instagram, señalando que, “sueño con el día en que la libertad de expresarse no sea algo que genere una controversia, en que mantengamos el foco en las cosas constructivas, y en el que el respeto artístico no se vea determinado por lo que use o no use”.

