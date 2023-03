¿Cómo se vivió este 8M alrededor del mundo?

Cada 8 de marzo, en una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, miles de mujeres se movilizan alrededor de todo el mundo para exigir mayores derechos.

A tres años del inicio de la crisis sanitaria, que marcó un precedente en la brecha de género, diversas colectivas feministas internacionales se hicieron presente en las calles, vociferando cánticos y presentando llamativas pancartas en búsqueda de la deseada igualdad de género.

Conoce aquí las intervenciones internacionales más destacadas durante este 8M:

México se consolida como uno de los países más violentos en cuanto a crímenes de género. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2022 sumaron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales solo 947 (33.7%) se investigaron como feminicidios, mientras que el resto se considera por homicidio doloso.

En el país, hay más de 10 mujeres asesinadas al día, y con el 95 % de los casos en la impunidad.

Debido a lo anterior, las manifestaciones en las principales ciudades de México, como Monterrey, se caracterizaron por las masivas convocatorias de mujeres exigiendo justicia y respuesta ante las miles de desaparecidas, que, hasta la fecha, suman 28 mil, de las cuales el Gobierno no da respuesta.

Según la reportera independiente, Chantal Flores, “las autoridades atribuyen las desapariciones de las mujeres a la poca comunicación en sus familias o que las mujeres abandonan sus hogares ‘voluntariamente’”, comentó vía Twitter la periodista.

Thousands of women continue to protest in Monterrey, Mexico. Authorities in the state of Nuevo León continue to deny that women are disappearing; they instead attribute it to poor communication within families or claim that the women are leaving their homes “willingly”. #IWD2023 pic.twitter.com/OF6skcJg9d

— Chantal Flores (@chantal_f) March 9, 2023